Passagiers komen na landing met schrik vrij

Een BAe-3101 Jetstream 31 van LANHSA kwam na een landing op Juan Manuel Gálvez International Airport in Roatan (Honduras) naast de landingsbaan terecht.

Het toestel arriveerde in eerste instantie veilig op baan 07, maar kort daarna klapte het rechterhoofdlandingsgestel in, meldt TU NOTA. De machine reed door tot het einde van de landingsbaan zonder dat de piloten het vliegtuig tot stilstand konden brengen. Dat lukte pas toen het vliegtuig het einde van de baan bereikte. De stremming kwam net op tijd, want aan het einde van de baan bevindt zich de zee.

Passagier legt landing vast

Een passagier filmde toevallig de landing. Op het moment dat de BAe-3101 Jetstream 31 de grond raakte, was er nog niet zoveel aan de hand. Daarna zakte het rechterlandingsgestel in en daalde de rechtervleugel richting de grond. Op de opname klinken de passagiers paniekerig, niet wetend of het vliegtuig op tijd stil komt te staan. Enkelen liepen lichte verwondingen op. “Nee, ay, mijn hoofd, nee, nee, niet meer, het doet pijn, ay mijn hoofd!”, schreeuwt een van hen. Dodelijke slachtoffers vielen er overigens niet.

😳 Que pedo paso esa gente pic.twitter.com/sBoQ6zXtQr — Pastora Del Divino Miembro 🐍🔥 (@Nocticula13) January 5, 2022

Tevens is in de video te zien dat de inzittenden na de landing het vliegtuig verlaten. Het toestel staat in het gras tussen de landingsbaan en het water in. Het had weinig gescheeld of het gleed de zee in. Hoewel verder iedereen ongedeerd bleef, liep de machine schade op. Vorig jaar kwam eveneens een rapport naar buiten waaruit bleek hoe een Saab SA-2000 van PenAir bijna in een baai belandde.