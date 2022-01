Schaarste in luchtvrachtcapaciteit vraagt om innovatieve oplossingen | Advertorial

De vraag naar luchtvracht is groot terwijl de beschikbare ruimte afneemt. Vergeleken met september 2019 was er dit jaar mondiaal dertien procent minder vrachtruimte. Luchtvrachtanalist CLIVE Data Services stelt dat de gemiddelde mondiale beladingsgraad in luchtvracht naar historische hoogtes is gestegen voor de tijd van het jaar.

De beladingsgraad bereikte 68 procent in september, een record sinds Clive in mei 2018 de beladingsgraad begon te monitoren. Directeur Van der Wouw waarschuwt dat de nervositeit rondom de beschikbare luchtvrachtcapaciteit kan zorgen voor een turbulente markt. Daar de belangen groot zijn om goederen bij de ontvanger te krijgen, kunnen verladers en expediteurs tegen elkaar gaan opbieden om over voldoende vrachtruimte te beschikken.

Een zeer snelle manier

De verwachting is wel dat met het herstel van intercontinentale passagiersvluchten de komende maanden meer bellycapaciteit beschikbaar zal ontstaan. Reguliere luchtvracht en bellycargo zijn echter niet de enige manieren om goederen alsnog via luchttransport te vervoeren. Goederen worden steeds vaker vervoerd door middel van On Board Couriers: koeriers die meegaan op passagiersvluchten met luchtvrachtzendingen. Een On Board Courier neemt de zending mee in hand- of ruimbagage en levert deze persoonlijk af: een zeer snelle manier om goederen van A naar B te krijgen, waar dan ook ter wereld.

Yusuf El Kholy, managing director bij MYOBC, ziet dat de vraag naar deze diensten toeneemt: ‘’Onze diensten worden meestal gebruikt om tijdkritische zendingen zo snel en zo veilig mogelijk op bestemming te krijgen. Sinds 2020 zien wij de trend dat On Board Courier oplossingen, ook alternatief kunnen bieden voor reguliere luchtvrachtzendingen. Dat is een duidelijk gevolg van schaarste in luchtvrachtcapaciteit.’’ Bij een van de zendingen die door middel van een On Board Courier-oplossing zijn uitgevoerd werden in totaal 17 dozen á 23 kg van Amsterdam (NL) naar Atlanta (USA) vervoerd. De totale 391 kg werd binnen 16 uur door to door geleverd.

Vaak dezelfde dag nog

De kracht van On Board Courier-diensten zit hem in veiligheid en snelheid. Goederen kunnen vaak met de koerier op de eerstvolgende passagiersvlucht mee naar de eindbestemming, waardoor de goederen vaak dezelfde dag nog aan de andere kant van de wereld kunnen zijn.

Door schaarste in luchtvrachtcapaciteit wordt het voor vervoerders steeds lastiger om goederen op tijd op bestemming te krijgen. De gevolgen? Stilliggende schepen, vliegtuigen aan de grond of fabrieken die niet meer kunnen draaien. Om de goederen toch op tijd te kunnen leveren, spelen de oplossingen van MYOBC een cruciale rol voor expediteurs en verladers.

