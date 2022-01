Qatar Airways wil ruim 500 miljoen euro zien van Airbus

Qatar Airways eist een schadevergoeding van Airbus ter hoogte van ruim 600 miljoen dollar, zo meldt Reuters deze week.

De maatschappij, dat met een vloot van ruim vijftig A350’s opereert, ligt al langere tijd overhoop met Airbus. De verflaag op deze A350’s laat veel sneller los dan verwacht. Een oplossing voor de problemen blijft vooralsnog uit, wat ertoe heeft geleid dat de leveringen van nieuwe A350’s zijn opgeschort en dat in de loop van het afgelopen halfjaar 21 van de ruim vijftig machines aan de grond zijn gezet.

Afgelopen maand sleepte Qatar Airways de Europese vliegtuigbouwer daarom al voor de rechter in Londen. Met de procedure hoopt de maatschappij een onderzoek naar de verfproblemen af te dwingen, maar het bedrijf wil daarnaast ook een schadevergoeding zien. Ter compensatie van de schade die de Qatarese maatschappij al heeft geleden noemt het een bedrag van 618 miljoen dollar. Daarbovenop wordt nog eens vier miljoen dollar extra geëist voor iedere dag dat de toestellen niet de lucht in kunnen.

Het is nog altijd niet helemaal duidelijk wat de precieze oorzaak van de verfproblemen is. Airbus zelf beschrijft het probleem als ‘vroege oppervlakslijtage’. De mesh-laag zou een verklaring voor het ontstaan van de afbladdering kunnen bieden. Net als de Boeing 787 Dreamliner wordt de romp van de Airbus A350 vervaardigd met composiet in plaats van met aluminium. Doordat de buitenkant van het toestel niet van metaal is gemaakt, is de extra mesh-laag nodig om bijvoorbeeld een blikseminslag te kunnen geleiden. Die extra laag bewerkstelligt echter dat de verf slechter aanhecht. Wat het geheel nog ingewikkelder maakt is dat verf uitzet en inkrimpt afhankelijk van de temperatuur, terwijl koolstofvezel dat niet doet.

In de beginfase van de verslechtering gaat het enkel om optische schade. De verslechterende laag brengt niet gelijk de veiligheid van de toestellen in gevaar. Echter, bij Qatar Airways en ten minste één andere maatschappij zou de slijtage dermate groot zijn dat ook in de mesh-laag onder de verf gaten begonnen te ontstaan. Dat zou wél een veiligheidsgevaar kunnen inhouden.