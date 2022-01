‘Vliegtaks in België voor alle vluchten’

De vliegtaks die de Belgische overheid voornemens is in te voeren wordt uitgebreid naar alle vluchten, zo meldt La Libre Belgique.

De belasting zou in eerste instantie alleen voor korteafstandsvluchten van minder dan 500 kilometer gelden. Die vliegtaks had vervolgens dit jaar al dertig miljoen euro moeten opbrengen. Nu blijkt echter dat het enkel belasten van de ruim 455.000 passagiers die jaarlijks op deze korte afstanden vliegen te weinig geld in het laatje brengt. Om die reden lijkt het voorstel nu te worden uitgebreid naar alle vluchten die vanuit België vertrekken.

De hoogte van de vliegtaks is nog niet definitief, maar in het huidige voorstel worden drie tarieven genoemd. Voor vluchten van minder dan 500 kilometer zou de belasting tien euro per ticket bedragen. Passagiers die langer dan 500 kilometer vliegen, maar wel onderweg zijn naar een bestemming binnen de Europese Economische Ruimte, betalen straks twee euro bovenop hun ticketprijs. Voor de vluchten naar bestemmingen buiten het continent zou het bedrag tot slot vier euro gaan bedragen.

Ook in Nederland wordt sinds vorig jaar een vliegtaks geheven. De belasting bedraagt hier €7,845 per persoon per vlucht, en geldt niet voor transferpassagiers en kinderen jonger dan twee jaar. Het nieuwe kabinet is van plan om de belasting deze regeerperiode te verhogen tot een tarief waarbij jaarlijks 400 miljoen euro wordt binnengehaald.