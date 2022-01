Tupolev brandt af op Chinese luchthaven | Video

Een Tupolev Tu-204-100C is zaterdagochtend afgebrand op de luchthaven van het Chinese Hangzhou. De acht bemanningsleden die zich aan boord bevonden hebben het vliegtuig veilig kunnen verlaten.

Het vliegtuig in kwestie werd door de Russische maatschappij Aviastar ingezet voor Cainiao, een onderdeel van de Alibaba groep. De Tupolev zou twintig ton vracht naar het Russische Novosibirsk vervoeren toen kort voor vertrek de brand ontstond. Het twintig jaar oude toestel brak door de brand in tweeën en is afgeschreven, zo meldt The Aviation Herald.

Zeldzaam

Het incident is opmerkelijk omdat het betrokken vliegtuig, een Tupolev 204, erg zeldzaam is. De -204 is sinds 1990 in productie en er zijn in totaal negentig exemplaren gebouwd. Inmiddels vliegt nog minder dan de helft van de gebouwde TU-204’s. Veel grote Russische maatschappijen, zoals Aeroflot, S7 Airlines en Red Wings Airlines, hebben het type vervangen door nieuwere toestellen, zoals de Airbus A320.

Tupolev

Aviastar is een van de grootste gebruikers van de TU-204. De vliegtuigen worden vooral ingezet voor vrachtvervoer voor derden, zoals de Russische posterijen, DHL en Cainiao. De Russische overheid is de grootste gebruiker van de -204, maar ook bij het Noord-Koreaanse Air Koryo en het Cubaanse Cubana de Aviación is het toestel een essentieel deel van de vloot.

De Tupolev TU-204 zal officieel uit productie gaan wanneer de Irkut MC-21 klaar is om geleverd te worden.