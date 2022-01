Hogere prijzen KLM: duurzame brandstof op alle vluchten vanaf Schiphol

Vandaag start KLM met het standaard bijmengen van een half procent duurzame brandstof op alle vluchten die vertrekken vanaf Schiphol.

Daarnaast kunnen passagiers vanaf donderdag 13 januari bij het bestellen van hun tickets ervoor kiezen om daarbovenop een extra hoeveelheid Sustainable Aviation Fuel (SAF) in te kopen. Op die manier hoopt de maatschappij de markt voor duurzame brandstof verder te stimuleren.

‘Belangrijke stap in de goede richting’

“Het reizen moet in de toekomst op een andere manier gebeuren en duurzame vliegtuigbrandstof speelt hierin een essentiële rol. Naast vlootvernieuwing en verdere innovatie van ons bedrijf en de sector, is een energietransitie nodig”, stelt KLM in een persbericht. “We realiseren ons dat de 0,5% standaard bijmenging op tickets van passagiers een zeer kleine stap is, maar wel een belangrijke in de goede richting. Ook voor vluchten met Transavia wordt bijgemengd en we hopen dat andere vliegtuigmaatschappijen snel zullen volgen. We zullen met alle partijen om ons heen moeten samenwerken en met ijzersterke oplossingen en innovaties moeten komen om de markt voor SAF verder open te breken.”

Op dit moment is het aandeel duurzame brandstof op het totale brandstofverbruik slechts 0,18 procent. De CO2-uitstoot ligt bij het gebruik van SAF minstens 75 procent lager dan bij fossiele kerosine. Op de korte termijn lijkt deze brandstofvorm dan ook een aantrekkelijke vorm van uitstootvermindering voor luchtvaartmaatschappijen. Echter, de kosten voor SAF zijn vier keer zo hoog als die van reguliere brandstof. Bovendien is de productie ervan zeer beperkt. Met het verhogen van de vraag hoopt KLM dat het aanbod op termijn wordt opgeschaald en de brandstof uiteindelijk goedkoper wordt.

Verhoging ticketprijs

De extra kosten die SAF met zich meebrengt worden automatisch doorberekend in de ticketprijs. Per ticket zullen KLM-klanten een toeslag van één tot twaalf euro bovenop de ticketprijs betalen, afhankelijk van de geboekte klasse (economy of business class) en de te vliegen afstand. Klanten kunnen er ook voor kiezen om met een extra toeslag ‘CO2ZERO’ te vliegen en bij te dragen aan herbebossing. Deze reeds bestaande service wordt uitgebreid met de mogelijkheid om extra duurzame brandstof in te kopen. Het bedrag dat de passagier extra wil betalen wordt volledig gebruikt voor de inkoop van extra duurzame brandstof. Op die manier kunnen reizigers volgens KLM zelf bijdragen aan een directe vermindering van CO2-uitstoot tijdens het vliegen.

Ambities

Sinds 1 januari geldt in Frankrijk een bijmengverplichting van duurzame brandstof. Vlak voor het begin van de coronacrisis gaf de toenmalig minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen aan dat Nederland vanaf 2023 soortgelijke plannen heeft. Deze plannen zijn nog altijd in de maak. Ondertussen ligt er ook in Europees verband een voorstel waarmee vanaf 2025 een bijmengverplichting zal gelden van twee procent voor alle vluchten die binnen en vanuit Europa worden uitgevoerd. KLM kondigde eerder al aan de ambitie te hebben om in 2030 ten minste tien procent bij te mengen. In 2050 wil de sector vervolgens CO2-neutraal opereren.