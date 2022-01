Qantas stuurt tweede A380 de lucht in

Qantas heeft afgelopen weekend een tweede Airbus A380, de ‘Fergus McMaster’, geheractiveerd.

De VH-OQD vertrok in de vroege zondagochtend vanuit Los Angeles. Na een lange vlucht van meer dan 12.000 kilometer en ruim veertien uur arriveerde het toestel in Sydney.

In november heractiveerde Qantas al een andere A380, de VH-OQB. Dat toestel werd de afgelopen weken veelvuldig ingezet voor trainingsvluchten rondom Sydney, zodat de bemanningen die lange tijd niet gevlogen hebben zich het vliegtuig weer eigen kunnen maken. Vanaf aanstaande dinsdag 11 januari keert de A380 terug in het vliegschema van de Australische maatschappij. De Superjumbo gaat dan drie keer per week als #QF11 tussen Sydney en Los Angeles vliegen. Het zal de eerste keer zijn sinds het begin van de coronacrisis dat Qantas weer commerciële vluchten met de A380 uitvoert.

Daarmee moet het gat in de capaciteit worden opgelost dat is ontstaan door een tekort aan actief vliegende piloten. Tot voor kort werd de route tussen de twee steden uitgevoerd met Boeing 787’s. De Australische overheid eist echter dat bemanningen die in het buitenland zijn geweest twee weken in quarantaine verblijven, waardoor een tekort aan beschikbare piloten is ontstaan.

