Een geslaagd jaar voor Airbus

Voor Airbus is 2021 een succesvol jaar geweest. Het bedrijf heeft 611 vliegtuigen afgeleverd en, ondanks de aanhoudende coronacrisis, 771 bestellingen in de wacht gesleept.

In de loop van het afgelopen jaar heeft de Europese vliegtuigbouwer 611 vliegtuigen afgeleverd. Daarmee heeft het bedrijf ondanks de oplevingen van het coronavirus haar leveringsdoel gehaald. “Onze prestaties op het gebied van commerciële vliegtuigen in 2021 weerspiegelen de focus en veerkracht van onze Airbus-teams, klanten, leveranciers en belanghebbenden over de hele wereld”, vertelt een enthousiaste Guillaume Faury, CEO van Airbus.

A220-familie 50 A320-familie 483 A330-familie 18 A350-familie 55 A380 5 Totaal 611

Het aantal afgeleverde Airbus-vliegtuigen per type in 2021

Naast de hoeveelheid afleveringen wist Airbus ook een een aantal belangrijke bestellingen in de wacht te slepen. In 2021 werden er 771 nieuwe orders geplaatst. Daar staat tegenover dat er ook 264 bestellingen werden geannuleerd, waardoor het totaal op 507 bestellingen uitkomt. De A320neo-familie blijkt daarbinnen met 661 nieuwe orders het populairst. Op papier werden er daarnaast 64 A220’s verkocht, dertig A330’s en zestien A350’s (waarvan elf voor de nieuwe A350F). De grote bestelling die aan het einde van het jaar door Air France-KLM werd geplaatst is overigens nog niet in de cijfers meegenomen.

Breaking: KLM gaat definitief met Airbus in zee https://t.co/xCMdZDYUZx — Up in the Sky✈ (@UpintheSkyNL) December 16, 2021

“Vorig jaar plaatsten enkele luchtvaartmaatschappijen grote orders. Dat is een teken van vertrouwen in de duurzame groei van het luchtverkeer na de coronacrisis”, reageert Faury. De topman van het bedrijf hoopt de lijn van het afgelopen jaar in 2022 door te zetten: “Hoewel er nog steeds onzekerheden zijn, zitten we op schema om de productie in 2022 verder op te voeren. Tegelijkertijd bereiden we de toekomst van de luchtvaart voor, verhogen we onze industriële slagkracht aan en werken we verder aan de decarbonisatie van de sector.”