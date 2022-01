KLM schrapt vluchten door personeelstekort

De hoge besmettingscijfers en de aangescherpte quarantaineregels leiden bij veel bedrijven tot tekorten aan inzetbaar personeel. Zo ook bij KLM.

Met de komst van de omikronvariant is het gemiddelde aantal positieve tests opgelopen tot ruim 27.000 per dag, het hoogste gemiddelde dat sinds het begin van de coronacrisis is geregistreerd. Waar buurlanden de quarantaineregels versoepelen, heeft Nederland deze onlangs juist aangescherpt. Op dit moment moeten Nederlanders, gevaccineerd/hersteld of niet, tot tien dagen in quarantaine als zij in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon. Daarbij is de vraag of zij klachten hebben niet relevant. De quarantaine mag worden opgeheven als op de vijfde dag na het contactmoment een negatieve test wordt afgenomen.

De hoge besmettingscijfers en daaraan verbonden quarantaineregels veroorzaken problemen met de bezetting op de werkvloer, doordat veel werknemers in quarantaine moeten of zelf ziek zijn. “Onze verwachting is dat dit verder gaat oplopen, nu de Kerstvakantie erop zit waardoor bedrijven weer ‘normaal’ gaan draaien. De recente verzwaring van de quarantaineregels vergroot dit probleem”, vertelt een woordvoerder van werkgeversorganisatie VNO-NCW dinsdag in De Telegraaf.

Ook KLM ontkomt niet aan de problemen. Vandaag is het bedrijf genoodzaakt om vanwege het verzuim zestien vluchten te annuleren. “Ziek of niet inzetbaar personeel leidt ertoe dat wij dagelijks vluchten moeten annuleren”, meldt een woordvoerder van de maatschappij aan de krant. “Gelukkig kunnen we passagiers vaak omboeken naar andere vluchten, maar het is een hardnekkig en aanhoudend probleem.” Het is niet duidelijk hoe de verzuimcijfers exact zijn opgebouwd, omdat het volgens KLM niet alleen om zieke werknemers gaat, maar ook om mensen die in quarantaine zitten of om andere redenen niet kunnen werken. “Wij registreren enkel een tekort aan personeel.”