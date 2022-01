YouTuber laat vliegtuig mogelijk expres neerstorten | Video

Een Amerikaanse YouTuber, Trevor Jacob, kreeg een motorstoring in een 1940 gebouwde Taylorcraft. Met zijn parachute en GoPro sprong hij uit het toestel. Mogelijk zette hij het hele gebeuren in scene voor een video.

Momenteel doet de FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, onderzoek naar het ongeluk. Oplettende kijkers kunnen er niet omheen dat er in de video enkele vreemde dingen plaatsvinden.

Parachute

Het feit dat de YouTuber tijdens de vlucht een parachute draagt is allereerst opmerkelijk. Het is ongebruikelijk voor piloten om een parachute te dragen tijdens een vlucht, tenzij ze aan kunstvliegen doen. In eerder door Jacob geplaatste video’s is duidelijk te zien dat hij normaliter geen parachute draagt als hij gaat vliegen.

Camera

Een ander opmerkelijk iets is dat de beelden niet zijn gebruikt van de op het instrumentenpaneel gerichte camera. Opnames van het exacte moment waarop de motor uitviel toont Jacob evenmin. Wel kon de YouTuber uitgebreid filmen hoe hij uit zijn vliegtuig sprong, omdat hij zijn GoPro op een selfiestick meenam bij de evacuatie.

Vragen

De video roept enkele vragen op. Veel kijkers vinden de video ongeloofwaardig en zeggen dat Jacob het vliegtuig bewust liet neerstorten. Waarom probeerde hij de motor niet opnieuw te starten? Waarom besloot hij op grote hoogte al uit het vliegtuig te springen? De FAA onderzoekt het ongeluk en zal uiteindelijk bekendmaken wat er precies is gebeurd. Mocht Jacob zijn vliegtuig daadwerkelijk doelbewust hebben laten neerstorten, dan kan hem een gevangenisstraf worden opgelegd.

In geval Jacob een claim heeft ingediend bij zijn verzekering zal hij, mocht hij schuldig worden bevonden, ook vervolgd worden voor verzekeringsfraude.

