‘3.000 United-medewerkers hebben nu COVID-19’

Ongeveer drieduizend medewerkers van United Airlines zijn op dit moment besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit een interne memo van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij.

In het document stelt CEO Scott Kirby dat de vaccinatieplicht die de maatschappij in augustus instelde goed werkt, ondanks het hoge aantal besmettingen. “Terwijl we ongeveer 3.000 medewerkers hebben die op dit moment positief testen op COVID, ligt er geen enkele gevaccineerde werknemer in het ziekenhuis”, aldus Kirby. “Sinds ons vaccinatiebeleid van kracht is geworden, is het aantal ziekenhuisopnames onder onze werknemers honderd keer lager dan het gemiddelde onder de Amerikaanse bevolking. In de tijd vóór de vaccinatieplicht stierf er, tragisch genoeg, gemiddeld meer dan één United-medewerker per week aan COVID.” In de afgelopen acht weken is er geen enkele werknemer van het bedrijf meer overleden aan corona.

Ondertussen zorgen de hoge besmettingsaantallen en de daarbij behorende zelfisolaties wel voor operationele problemen bij United. De maatschappij verwacht de komende dagen dan ook nog meer vluchten te moeten schrappen. Als voorbeeld noemt Kirby het personeel dat gestationeerd is op de luchthaven van Newark. Een derde van alle werknemers daar meldde zich in één dag ziek. Andere Amerikaanse maatschappijen hebben met dezelfde problemen te maken.

Eerder deze maand moest United vanwege een gebrek aan ‘gezonde’ piloten al ongeveer tien procent van de vluchten schrappen. Het bedrijf beloofde daarop om het salaris van piloten die extra diensten wilden oppakken maar liefst te verdrievoudigen.