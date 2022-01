Op Schiphol betrapte passagier hoort straf

Een 54-jarige man die vanaf Schiphol reisde, maar aangehouden werd, wacht een taakstraf van zestig uur. Daarnaast is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand met een proeftijd van twee jaar. De man toonde een vervalst PCR-certificaat aan de marechaussee toen hij wilde uitreizen.

Op 21 februari 2021 wilde de man vanaf Schiphol samen met zijn zoon en diens vriend naar Turkije vertrekken. De marechaussee controleerde hun documenten en besloot de drie te weigeren voor de vlucht omdat de PCR-formulieren die ze bij zich hadden vervalst bleken te zijn. Naar verluidt waren die geladen via internet.

Straf voor tonen vervalste geschriften op Schiphol

De rechtbank Noord-Holland legde de man een lagere straf op dan geëist, staat in een oordeel op Rechtspraak.nl. Het Openbaar Ministerie eiste twee maanden gevangenisstraf waarvan één maand voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar voor valsheid in de geschrifte. Het eindoordeel was een taakstraf, omdat het voorval op Schiphol ‘een jaar geleden is, hij geen strafblad had, transparant was en spijt betuigde van de vervalsing’. Daarnaast kreeg verdachte een taakstraf opgelegd van zestig uren. Vorig jaar januari hing een 17-jarige Nederlandse een strafzaak boven het hoofd nadat ze eveneens een valse PCR-test toonde. Ze was vanaf Zwitserland onderweg naar Nederland. Uiteindelijk zou de 17-jarige naar verluidt een boete van maar liefst 9000 euro moeten betalen wegens het negeren van quarantainevoorschriften.

Heropening school

De reden dat de drie onderweg waren vanaf Schiphol naar Turkije was dat zijn zoon en diens vriend de volgende dag naar school moesten. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen was die tijdelijk gesloten. De heropening werd volgens de verdachte kort van tevoren aangekondigd. Hij zag het vervalsen van PCR-testen als enige oplossing om te bewerkstelligen dat zijn zoon en diens vriend op tijd naar school konden. De man gaf aan te vrezen voor problemen met de leerplichtambtenaar wanneer beide jongens op de dag van de heropening afwezig waren op school.