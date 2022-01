Passagier dringt cockpit Boeing 737 binnen

Dinsdag brak een man tijdens het boarden de cockpit van een Boeing 737 van American Airlines in, meldt ABC News.

Het vliegtuig stond aan de grond op luchthaven Ramon Villeda Morales International Airport in San Pedro (Honduras). De passagiers stapten aan boord voor een vlucht naar Miami. De Amerikaanse krant meldt dat de man door de aerobridge rende om vervolgens in te breken in de cockpit van de N942NN. Toen hij eenmaal binnen was, beschadigde hij een deel van de apparatuur en uit beelden blijkt dat hij het raam uit probeerde te springen toen de piloten een poging deden hem tegen te houden.

#ULTIMAHORA #EEUU

Uno de los pasajeros del vuelo de #AmericanAirlines a #Miami irrumpió en la cabina, rompió varias palancas de control e intentó salir por la ventana, pero fue capturado por el piloto. @Intelsky pic.twitter.com/9vm6OPdcHI — ⚜🇪🇦Cat💚Ñol🇺🇲⚜ (@Geryco81) January 12, 2022

Vervangende Boeing 737

De AA488 zou aanvankelijk 14:58 uur lokale tijd vertrekken vanuit Honduras en om 18:14 uur landen op de luchthaven van Miami. Echter, door het incident liepen 121 passagiers forse vertraging op. De vlucht vertrok uiteindelijk om 23:00 uur om rond 1:50 uur in de Verenigde Staten te landen. Oorzaak van de vertraging was dat American Airlines besloot het vliegtuig aan de grond te houden wegens de schade die de man aangericht had. De maatschappij stuurde een andere machine naar de luchthaven in Honduras. Dat was eveneens een Boeing 737, registratie N989NN.

Geen gewonden

Na de actie arresteerden de lokale autoriteiten de man. Gewonden vielen er niet. American Airlines spreekt vol lof over hoe de zes bemanningsleden dinsdag handelden. “Wij prijzen onze uitstekende bemanningsleden voor hun professionalisme in het omgaan met een moeilijke situatie’’, zegt de maatschappij in een verklaring. Vorig jaar hadden passagiers eveneens toegang tot de cockpit van een KLM-vliegtuig. Het verschil met het incident in Honduras was dat er op dat moment helemaal niemand in het toestel aanwezig was: de passagiers waren naar een verkeerd vliegtuig gestuurd.