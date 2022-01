Take-off bestempeld als ‘ernstige fout’

Eind december vorig jaar bleek voor een take-off van een Bombardier DHC-8-402Q Dash 8 van SpiceJet geen toestemming te zijn verkregen.

Het vliegtuig was onderweg vanuit Rajkot (stad in het westen van India) naar Delhi Indira Ghandi International Airport. Om 9:30 uur lokale tijd steeg de machine op richting de stad in het noorden van India. Echter, die take-off kreeg nog helemaal geen goedkeuring (ATC) van de luchtverkeersleiding. Toen de piloten eenmaal in de lucht zaten, kregen ze te horen dat ze zonder toestemming vertrokken waren. De vliegers gaven toe een vergissing te hebben gemaakt. De machine landde echter zonder problemen iets minder dan twee uur later op de plaats van bestemming.

Gevaarlijk

Piloten moeten toestemming krijgen van de luchtverkeersleiding om te vertrekken. De zogeheten ATC (air traffic control) bewerkstelligt dat start- en landingsbanen vrij zijn. Voor vrijwel iedere stap vanaf de gate tot aan de startbaan is toestemming nodig. Dat begint al met een pushback gevolgd door het opstarten van de motoren. Daarna moeten de vliegers goedkeuring krijgen om op te lijnen. Bij dit alles kunnen misverstanden ontstaan zoals in 2016 het geval was bij een KLM-vlucht, die zonder toestemming de Kaagbaan opreed. De piloten hadden begrepen dat ze achter het vertrekkende toestel mochten oplijnen. Zij excuseerden zich bij de toren. Vervolgens kregen zij een seintje krijgen voor take-off.

Echter, dat laatste gebeurde 30 december niet. “Er is iets ernstigs gebeurd, een vliegtuig dat is opgestegen zonder toestemming van de luchtverkeersleiding. Het onderzoek zal uitwijzen hoe dit is gebeurd en wie de schuldige is. Was het een miscommunicatie, een fout, of iets anders moet worden gevonden omdat zoiets niet mag worden herhaald’’, zegt een ‘hooggeplaatste’ piloot tegen The Indian Times. Daarbij geeft hij aan dat opstijgen zonder toestemming gevaarlijk is. Hoe gevaarlijk dat dit is bleek inmiddels bijna 45 jaar geleden wel op Tenerife toen de tot op heden nog altijd grootste ramp in de luchtvaartgeschiedenis plaatsvond.

Onderzoek naar take-off

De Directorate General of Civil Aviation (DGCA) stelt een onderzoek in naar het voorval. Zij noemde het de take-off een ‘ernstige fout’. “Een SpiceJet Q400 (VT-SUQ) die Rajkot-Delhi opereerde als SJ-3703 op 30 december 2021, steeg op van Rajkot zonder toestemming van de luchtverkeersleiding. In afwachting van het onderzoek zijn de piloten uit hun functie ontheven’’, zegt een woordvoerder. Tegen de verantwoordelijke(n) wordt ‘strenge actie’ ondernomen.