Vliegende start: in deze Europese landen wordt het meeste gevlogen

Waar de luchtvaartsector de afgelopen zomer de eerste sterke tekenen van herstel liet zien, gooide de komst van de omikronvariant roet in het eten. De impact op het aantal vluchten varieert binnen Europa echter sterk.

In de statistieken is te zien hoe de omikronvariant voor een tijdelijke opschudding zorgde. Inmiddels zijn er meer gegevens over de mutatie bekend, en lijkt deze substantieel minder erg te zijn dan in eerste instantie gedacht. De impact op het vliegverkeer lijkt daardoor beperkt te blijven. Toch wordt er in de eerste week van januari nog altijd veel minder gevlogen dan in 2019.

De luchtvaart in Spanje begint 2022 met een vliegende start. Daar werden de afgelopen week de meeste vluchten (3.179) uitgevoerd van het hele continent, een daling van elf procent ten opzichte van 2019. Duitsland staat met 3.173 vluchten nipt op een tweede plek. Het Verenigd Koninkrijk heeft van alle Europese landen de grootste afname van vliegverkeer gezien (35 procent), maar staat qua aantal vluchten met 3.163 nog wel op de derde plek. Frankrijk sluit daarachter aan, echter: daar daalde het aantal vluchten de afgelopen weken met maar liefst negen procent. Het land heeft te maken met een recordpiek in het aantal coronabesmettingen. Waar het aantal positieve tests vlak voor de Kerst nog op ruim 86.000 per dag lag, raakte dat aantal op 9 januari bijna de 300.000 aan.

Nederland doet het overigens niet slecht en staat na Italië en Turkije op plaats zeven van de Europese landen met de meeste vluchten. Tussen 4 en 10 januari werden er 1.207 vluchten uitgevoerd, een daling van twaalf procent ten opzichte van 2019.