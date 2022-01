Breaking: Pieter Elbers stopt volgend jaar als CEO van KLM

Pieter Elbers zal per 1 mei 2023 vertrekken als CEO en President van KLM. Dat maakte de Raad van Commissarissen van het bedrijf vandaag bekend.

De RvC geeft aan dat de beslissing ‘na goed overleg met Pieter Elbers’ is genomen, en dat er op deze manier tijd is voor een zorgvuldig proces om een opvolger te vinden.

“Na twee termijnen, ruim 8 jaar, leiding te hebben mogen geven als CEO aan KLM, draag ik het stokje daarna vol vertrouwen over. Uiteraard zet ik mij in om KLM te ondersteunen in deze transitie naar volgend leiderschap. Ik ben bijzonder trots op dit bedrijf en zijn geweldige medewerkers. Zeker in deze hectische en moeilijke tijden blijven zij de kracht van KLM. Mijn dertigjarige carrière bij de blauwe KLM-familie is een onvoorstelbare mooie reis die ik altijd zal koesteren. Ik geniet van de samenwerking met mijn collega’s en zie daar ook voor de komende periode nog naar uit.” Pieter Elbers, President en CEO van KLM

Elbers begon in 1992 bij KLM als Supervisor Vliegtuigbelading. Hierna vervulde hij een aantal managementfuncties in Nederland en in het buitenland (Italië, Griekenland en Japan), waar hij zes jaar werkzaam was. In 2011 trad hij toe tot de statutaire directie van KLM als Chief Operating Officer en in 2014 volgde hij Camiel Eurlings op als CEO. Elbers is als president-directeur zeer geliefd bij het personeel van KLM, ondanks de moeilijke beslissingen die in de loop van de jaren, en met name gedurende de coronacrisis, genomen moesten worden.

“Gelet op het aflopen van zijn tweede termijn, dat voor de RvC een natuurlijk moment voor afweging biedt, hebben wij na overleg met Pieter de conclusie getrokken geen derde termijn in te gaan. De continuïteit van de leiding van KLM is er zeer bij gebaat dat we dit vroegtijdig vaststellen, wat ons als Raad in staat stelt een zorgvuldig opvolgingsproces in gang te zetten en ook een nieuwe CEO een deugdelijke inwerkperiode te bieden. Het is bovendien een moment waarop het herstructureringsplan grotendeels is uitgevoerd, wat KLM goed positioneert voor herstel en verdere ontwikkeling. Met dertig jaar KLM, elf jaar in de Directie, waarvan twee termijnen als CEO, heeft Pieter een enorme staat van dienst en betekenis voor KLM. Mede daarom is het belangrijk dat we op deze manier een soepele overdracht kunnen bewerkstelligen.” Cees ‘t Hart, Voorzitter van de Raad van Commissarissen