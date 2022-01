Crash ambulancehelikopter in Philadelphia

Dinsdagmiddag stortte rond 13:00 uur lokale tijd in een drukke buitenwijk van Philadelphia (Verenigde Staten) een ambulancehelikopter neer.

Volgens CBS Philly overleefden alle vier de inzittenden de crash zonder levensbedreigend letsel op te lopen. Lokale autoriteiten spreken van een wonder, ook vanwege het feit dat naast de inzittenden niemand gewond raakte. De bemanning was met een baby onderweg naar het kinderziekenhuis in Philadelphia. Tijdens de crash week de piloot uit voor elektriciteitsdraden en andere gebouwen. Uiteindelijk belandde het toestel naast de kerk op zijn zijkant en brak in tweeën.

De Federal Aviation Administration (FAA) en het National Transportation Safety Board (NTSB) doen momenteel onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Daarmee krijgen de twee agentschappen nieuwe klussen erbij. Eerder deden zij ook al onderzoek naar de crash in zee met een Boeing 737-200 van Transair en het ongeluk met een Learjet in een woonwijk.

A MIRACLE LANDING | Four people, including a 2-month-old baby girl, were on a medical helicopter when it crashed in Delaware County Tuesday afternoon.https://t.co/TyFzRAtUuw pic.twitter.com/3rYnlUSCD3 — CBS Philly (@CBSPhilly) January 12, 2022

Ambulancehelikopter

De helikopter van het type EC135 droeg de registratie N531LN. Het medische team is gestationeerd op Hagerstown Regional Airport en maakt onderdeel uit van Air Methods. Dit bedrijf is gespecialiseerd in medische ondersteuning en transporten per helikopter. Vanuit 300 bases worden vrijwel alle Amerikaanse staten bediend. Jaarlijks worden er ruim 85.000 missies uitgevoerd die goed zijn voor meer dan 100.000 vlieguren.

Eerdere crashes

Het is niet de eerste keer dat een helikopter van dit bedrijf crasht. De afgelopen vijftien jaar gebeurde het negentien keer eerder. In de meeste gevallen ging het om andere type heli’s. De laatste keer dat het om hetzelfde type helikopter ging, was in 2017.