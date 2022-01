Jachtvliegtuigen volgen Ryanair-toestel

Twee jachtvliegtuigen kwamen in actie nadat een Boeing 737-800 van Ryanair het contact met de luchtverkeersleiders verloren was, meldt Aerotime.aero.

De EI-HAW was onderweg vanuit Londen Stansted Airport naar Las Palmas de Gran Canaria (Canarische eilanden). Boven de Atlantische Oceaan (in de buurt van Lissabon) was er geen radiocontact meer tussen de piloten en de luchtverkeersleiding. Op dat moment vloog de Boeing 737 in het Portugese luchtruim.

Ryanair-vliegtuig wordt gevolgd

Daarom werd besloten twee F-16’s op het vliegtuig af te sturen. Deze staan gestationeerd op de luchtmachtbasis van Monte Real (westen van Portugal). De toestellen stegen op en naderden de 737. Ze onderschepten de machine van de Ierse prijsvechter om te constateren wat er aan de hand was.

Ter illustratie: F16 Squadron © Leonard van den Broek

Na een visuele inspectie bleek dat de piloten geen contact konden leggen met de luchtverkeersleiding. De gaven daarop een nieuwe frequentie aan de Ryanair-vliegers door, waarna het vliegtuig de route richting het Canarische eiland feilloos kon voortzetten.

Eerdere onderschepping

Het is niet de eerste keer dat een Ryanair-toestel onderschept wordt door een gevechtsvliegtuig. Vorig jaar mei stuurde Wit-Rusland een toestel onder valse voorwendselen op een vlucht van Athene naar Vilnius (Litouwen) af, omdat er een bommelding geconstateerd zou zijn. Toen het vliegtuig uiteindelijk uitweek naar Minsk bleek het niet om een bommelding te gaan, maar werd journalist Roman Protasevitsj gearresteerd. Hij uitte kritiek op het regime van Aleksandr Lukashenko. Na de gedwongen landing zette de machine de route richting Litouwen voort.