Ongewenste passagier reist acht uur mee

Een vogel heeft een lange vlucht achter de rug. Het dier vloog mee met een vlucht vanuit Brussel naar de Verenigde Staten.

Nadat het vliegtuig opsteeg kwamen passagiers erachter dat er een vogel aan boord zat. Het dier is per ongeluk op een trans-Atlantische vlucht ‘gevlogen’. Een reiziger legde beelden van de rondvliegende vogel vast. Daarop is te zien dat het beestje op en neer vliegt, zoekend naar een uitgang. Toen het toestel arriveerde op de plaats van bestemming, werd het diertje vrijgelaten.

@totallychillfemale lil birdy hopped on in belgium, getting off in the US but in the mean time he going crazy ♬ original sound – jwfrag

Reacties op rondvliegende vogel

Dat er plotseling een vogel meereisde zorgden voor gemengde reacties. Een vrouwelijke passagier vond het zielig dat de vogel acht uur opgesloten zat in een cabine. “Het kleine ventje is zo in de war’’, post Brooke Frazier volgens The Daily Star. “Ik begon te huilen omdat zijn hele familie in België zit en hij er nu af moet en nieuwe vrienden moet maken.’’ Ondanks dat denkt de vrouw dat de vogel zich aanpast. “Het krijgt waarschijnlijk een ijskoude vanille latte en leeft zijn beste Amerikaanse leven.” Andere passagiers blijven nuchter onder de ongelukkige boarding van de vogel. Enkele verwachten dat het diertje in de Verenigde Staten een ‘nieuw hoofdstuk’ zal beginnen. “Hopelijk heeft hij zijn visum klaar’’, zei een van de inzittenden. Een andere grapte: “Gedurende enkele uren was hij de snelst vliegende vogel ter wereld.’’

Luchtvaart en dieren

Het is niet de eerste keer dat een dier zich op het platform van een luchthaven bevindt (en instapte). 12 december vorig jaar ontsnapten twee leeuwen uit hun kooien toen ze op het platform van Singapore Changi Airport stonden. Ze werden in tegenstelling tot de vogel neergeschoten, maar beiden overleefden. De leeuwen herstelden vervolgens in een ‘quarantainecentrum’. Enkele dagen eerder kwamen twee koeien om het leven toen ze in botsing kwamen met een opstijgende Boeing 737-800 van Biman Bangladesh Airlines. De rechtervleugel raakte naar verluidt de runderen. Hoe dit ongelukkige incident zich voor heeft kunnen doen hield de gemoederen druk bezig. Mogelijk wandelden de koeien tijdens take-off de startbaan op. De piloten waren niet meer in staat de botsing te voorkomen.