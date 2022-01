Stel brengt veiligheid op vlucht naar Schiphol in gevaar

Een 30-jarige man en een 22-jarige vrouw zijn afgelopen weekend door de Koninklijke Marechaussee aangehouden na hun aankomst op Schiphol.

Beiden hebben de Nederlandse nationaliteit. De vlucht, waarvan niet bekend is om welke het ging, was vanuit Barcelona op weg naar Amsterdam. Tijdens de reis zou het stel voor overlast hebben gezorgd. Tevens kwam de veiligheid aan boord in gevaar. De woordvoerder van de marechaussee zegt in gesprek met Algemeen Dagblad dat de twee zich agressief gedroegen tegenover het cabinepersoneel. Ze weigerden hun mondneuskapjes op te zetten en gaven geen gehoor aan instructies van de crew. Na aankomst werd het stel aangehouden. Zowel de man als de vrouw kreeg een boete opgelegd van 300 euro.

Vaker incidenten aan boord vanwege mondkapjesplicht

Het is niet de eerste keer dat passagiers zich niet aan de coronamaatregelen aan boord houden. In november vorig jaar werden acht Poolse mannen uit een vliegtuig op Schiphol gehaald. Ze weigerden eveneens hun gezichtsmaskers op te zetten en volgden de instructies van het cabinepersoneel niet op. Eenzelfde incident deed zich in augustus 2021 voor. Achttien vrouwen werden van een KLM-vlucht van Kiev naar New York (met tussenstop in Amsterdam) verwijderd. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij gaf aan dat zij rondliepen zonder mondkapjes. De advocaat van de vrouwen beweerde echter dat het gedrag ‘niet ongeoorloofd’ was, omdat zij aan het eten waren.

Werkdruk neemt toe

De Vereniging Nederlandse Cabinepersoneel (VNC) uitte eerder vorig jaar haar zorgen over de naleving van de coronamaatregelen. Het komt wereldwijd vaak voor dat passagiers lak hebben aan de protocollen. Volgens Chris Elswijk, die als purser bij KLM werkt en daarnaast voorzitter is van de VNC, komen stewards en stewardessen onder druk te staan, omdat ze mensen telkens moeten aanspreken.