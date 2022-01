Hongkong komt met overstapverbod voor 150 landen

Hongkong heeft een overstapverbod aangekondigd voor reizigers uit zo’n 150 landen die als hoogrisicogebieden worden gezien.

Het verbod zal een maand lang duren en geldt ook voor Nederland. Hongkong was al goeddeels afgesloten van de buitenwereld. In de stad is voor het eerst in maanden sprake van een corona-uitbraak, nu er zo’n vijftig omikrongevallen zijn vastgesteld sinds eind vorig jaar. Volgens de autoriteiten zijn deze besmettingen terug te voeren op twee medewerkers van de Hongkongse vliegtuigmaatschappij Cathay Pacific Airways, die na een positieve test vorige maand niet in isolatie gingen.

Net als China hanteert Hongkong een zero covid-beleid, al verschillen de regels wel iets van die op het vasteland. Afgelopen week werden de quarantaineregels verder aangescherpt naar een periode van 21 dagen, en moesten onder meer bars, bioscopen en sportscholen dicht.

Vorige maand werd al een vliegverbod ingesteld voor reizigers uit de VS, Canada, Frankrijk, het VK, India, Pakistan en Filipijnen. Het vliegverbod en andere maatregelen worden met twee weken verlengd tot na het Chinees Nieuwjaar op 1 februari. Sinds eind vorig jaar zijn er zo’n vijftig gevallen van de omikronvariant vastgesteld.

De lijst met alle landen waarvoor het vliegverbod geldt is op deze pagina te vinden.

Correctie: in een eerdere versie van dit bericht werd gesproken over een ‘vliegverbod’, terwijl de nieuwe maatregel een overstapverbod betreft.