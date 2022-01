Milieudefensie dreigt met rechtszaken tegen KLM en Schiphol

Milieudefensie wil een rechtszaak aanspannen tegen 29 grote bedrijven, waaronder Schiphol en KLM, als zij niet binnen drie maanden met een klimaatplan komen.

In het plan zouden de ondernemingen moeten aangeven op welke manier zij voor 2030 een CO2-reducatie van minimaal 45 procent willen bereiken. De milieuorganisatie schreef daarover een brief aan de CEO’s van alle 29 bedrijven: “Een gezond bedrijf heeft een klimaatplan. Uit het vonnis in de zaak tegen Royal Dutch Shell volgt volgens Milieudefensie dat iedere grote uitstoter minstens een verplichting heeft om zijn emissies te reduceren in lijn met de mondiale opgave die volgt uit het Klimaatakkoord van Parijs. En dat is wat wij van u vragen.”

De organisatie geeft de ondernemingen tot 15 april om met een reactie op de brief te komen. Mocht deze er niet komen, dan zal Milieudefensie zich beraden op verdere stappen: “Wij blijven strijden tegen gevaarlijke klimaatverandering en blijven de druk bij deze grootvervuilers opvoeren, tot zij bijdragen aan de oplossing”, aldus voorzitter Donald Pols. Juridische stappen worden daarbij niet uitgesloten.

KLM en Schiphol hebben aangegeven met Milieudefensie in gesprek te willen gaan. Bij KLM ligt de nadruk momenteel vooral op vlootvernieuwing en duurzamere brandstoffen. Nieuwe vliegtuigen, waaronder de bestelde Airbus-toestellen, stoten significant minder CO2 uit en zijn daarmee minder schadelijk voor het klimaat. Daarnaast kan het gebruik van Sustainable Aviation Fuel (SAF) zorgen voor een vermindering van de CO2-uitstoot van 75 procent. Het bedrijf is deze week begonnen met het bijmengen van deze duurzame brandstof op alle vluchten die vanaf Schiphol vertrekken. Ook Schiphol heeft grote ambities. De luchthaven wil zelf in 2030 helemaal geen CO2 meer uitstoten door zoveel mogelijk te elektrificeren.

De actie van Milieudefensie is gericht tegen alle onderstaande bedrijven: