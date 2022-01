SWISS vreest voor hetzelfde probleem als KLM

Het Zwitserse SWISS vreest voor vluchtannuleringen omdat de omicronvariant zich in het land razendsnel verspreidt.

Wereldwijd kampen luchtvaartmaatschappijen met tekorten aan inzetbaar personeel. Aangescherpte quarantaineregels zijn de oorzaak daarvan. KLM kampt eveneens met dit probleem. De maatschappij annuleerde afgelopen dinsdag zestien vluchten, omdat het personeel ziek of niet inzetbaar was. Tevens konden sommige werknemers niet werken, omdat ze in quarantaine zitten of te maken hadden met andere omstandigheden. Daarnaast meldde United Airlines dat ongeveer drieduizend medewerkers besmet zijn met het coronavirus.

SWISS annuleert route

SWISS verwacht dat het diezelfde kant op gaat. De luchtvaartmaatschappij merkt op dat het ziekteverzuim toeneemt. De snelle verspreiding van de omicronvariant kan een gevaar vormen voor de vluchtschema’s van SWISS. Sterker nog, de maatschappij moest noodgedwongen een verbinding annuleren. “Tot dusver moest één verbinding, Zürich-Londen-Zürich, worden geannuleerd wegens personeelsgebrek’’, vertelt een woordvoerder aan Aero.de. In Zwitserland wordt verwacht dat het aantal positieve gevallen eind januari verder toeneemt. De woordvoerder van de maatschappij vervolgt dat meer annuleringen ‘niet uit te sluiten’ zijn. “De huidige situatie is een uitdaging voor de vluchtuitvoering, maar ook voor andere gebieden in het bedrijf, zoals de klantenservice.”

Extra maatregelen

Veel maatschappijen nemen aan boord extra maatregelen tegen de omicronvariant. KLM maakte vlak na de uitbraak van de nieuwe variant bekend dat de service aan boord afgeschaald wordt. Daarnaast kunnen werknemers aangeven als ze liever niet naar Zuid-Afrika zouden vliegen. De maatschappij benadrukte dat dit echter in weinig gevallen voorkomt. SWISS besluit op lange vluchten eveneens maatregelen te nemen. “Bovendien worden individuele langeafstandsvluchten uitgevoerd met één cabinepersoneelslid minder dan gewoonlijk, hoewel het aantal bemanningsleden boven het wettelijk vereiste minimum blijft’’, aldus de woordvoerder.