Vertrekkende vluchten westkust VS 15 minuten stilgelegd

Afgelopen maandag (lokale tijd) heeft de Federal Aviation Administration (FAA) vertrekkende vluchten vanaf luchthavens aan de westkust van de Verenigde Staten een kwartier stilgelegd.

Reden daarvoor was een rakettest van Noord-Korea. Het land testte een hypersonische raket. Zuid-Korea uitte kritiek daarop, omdat de raket naar verluidt een topsnelheid van 12.250 kilometer per uur bereikte. Deze is vijf keer zo snel als het geluid waardoor bepaalde systemen niet in staat zijn om ze te onderscheppen.

Vluchten stilgelegd

De vertrekkende vluchten legde de FAA uit voorzorg stil. “De volledige operaties werden in minder dan 15 minuten hervat. FAA neemt regelmatig voorzorgsmaatregelen. We herzien het proces rond deze stop zoals we doen na al dit soort gebeurtenissen’’, zegt het agentschap in een verklaring. Luchthavens San Diego International Airport en Ontario International Airport meldden kort na het tijdelijke verbod vertragingen. Deze waren echter minimaal. In San Diego liepen de vertragingen op tot tussen de vijf en zeven minuten, terwijl de andere luchthaven de vluchten met drie minuten uitgesteld zag worden.

Rakettest Noord-Korea

De NORAD (North American Aerospace Defense Command) ontving geen waarschuwingen tijdens de test. De raket werd gedetecteerd en beschouwd als ‘niet bedreigend’ voor de VS. Ondanks dat is het land niet te spreken over de rakettest. “Hoewel we hebben geoordeeld dat deze gebeurtenis geen onmiddellijke bedreiging vormt voor personeel of grondgebied van de VS, of voor onze bondgenoten, benadrukt de raketlancering de destabiliserende impact van (Noord-Korea’s, red.) illegale wapenprogramma’’, geeft US Indo-Pacific Command volgens The Independent aan. “De Amerikaanse inzet voor de verdediging van de Republiek Korea en Japan blijft onwrikbaar.” Eerder uitten piloten van de Air Line Pilots Association (ALPA) hun zorgen over een neerstortende Chinese raket.