Schiphol: ‘’In Nederland speelt dit issue niet’’

De Federal Aviation Administration (FAA) vroeg begin dit jaar te wachten met de introductie van 5G. KLM en Transavia maken zich vooralsnog geen zorgen.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit liet weten dat de nieuwe technologie mogelijk kan zorgen voor problemen in het vliegverkeer. Onder meer de radiohoogtemeter, die de hoogte bepaalt wanneer een vliegtuig zich dicht bij de grond bevindt, zou hinder kunnen ondervinden. Deze werkt namelijk op eenzelfde frequentieband (4.200 tot 4.400 MHz). “Radiohoogtemeters zijn zogenoemde breedbandontvangers. Signalen die niet al te ver van de bandgrenzen liggen, kunnen eventueel kleine problemen of verstoringen veroorzaken. Het mogelijke gevolg daarvan is dat de hoogtemeters verkeerde waarden weergeven”, legt een woordvoerder van Agentschap Telecom (AT) uit aan NU.nl. Mogelijk leidt dit tot vertragingen, omleidingen en annuleringen. Tevens kunnen landingen met slecht zicht bemoeilijkt worden. Daarom wil de FAA extra tijd om onderzoek te doen naar 5G.

Schiphol bereidt zich voor

KLM en Transavia zeggen desgevraagd tegen hetzelfde medium dat er nog geen sprake is van een uitrol van de nieuwe 5G-netwerken in Nederland. Ondanks dat betekent het niet dat beide maatschappijen zich hier niet mee bezig houden. Zij geven aan de situatie op de voet te volgen en in contact te staan met de IATA en Boeing. Schiphol laat eveneens weten dat 5G nog geen punt van orde is. Wel bereidt de luchthaven zich hierop voor. “Maar in Nederland speelt dit issue niet, omdat hier een andere frequentie wordt gebruikt voor 5G’’, zegt een woordvoerder.

Verschillende frequenties

Die frequentie in Europa is 3.400 tot 3.800 MHz, terwijl men in de Verenigde Staten gebruik maakt van 3.700 tot 3.980 MHz. Door het verschil in frequentie kunnen zich problemen voordoen. “Omdat 3980 MHz in de VS dichter bij 4200 MHz ligt dan 3800 MHz, lijkt de kans dat er in Europa verstoringen in radio-hoogtemeters ontstaan daarmee kleiner dan de kans dat dit in de VS gebeurt’’, vervolgt de woordvoerder van AT.