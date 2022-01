Tweede grote incident Emirates in korte tijd

Een Boeing 777-300 van Emirates wilde 9 januari vertrekken zonder toestemming, meldt AV Herald.

Het toestel, registratie A6-EQA en vluchtnummer EK524, ging van start op Dubai International Airport om op weg gaan naar Hyderabad (India). Het had een snelheid van 100 knopen (omgerekend circa 185 km/h) toen het de start op baan 30R afbreken, omdat een ander vliegtuig kruiste. De 777 vertraagde en verliet de startbaan via taxibaan N4 achter de A6-EBY, het toestel dat de baan opreed toen de A6-EQA met de start begon. Tijdens het incident vielen er geen gewonden. Het vliegtuig liep evenmin schade op. Dertig minuten later vertrok het toestel alsnog naar de Indiase stad.

Boeing 777 breekt start af en vertrekt dertig minuten later © Flightradar24.com

Zonder toestemming vertrekken

De A6-EQA zou zonder toestemming van de luchtverkeersleiding vertrokken zijn. AV Herald schrijft dat de piloten mogelijk ‘cleared take-off runway 30R’ verstonden in plaats van ‘cleared to crossway 30R’. Doordat er op de luchthaven van Dubai mensen met verschillende nationaliteiten werken, kunnen bepaalde accenten de communicatie bemoeilijken. Dit zijn echter speculaties. Het onderzoek dat zowel intern uitgevoerd wordt als door de General Civil Aviation Authority (GCAA) moet uitwijzen wat er 9 januari gebeurde.

Eenzelfde incident deed zich eind vorig jaar voor met een Bombardier DHC-8-402 Dash 8 van SpiceJet. Zonder goedkeuring steeg dit toestel op vanuit Rajkot (India) richting Delhi Indira Ghandi International Airport. Het incident werd bestempeld als een ‘ernstige fout’. Onderzoek is gaande en deze piloten zijn voorlopig uit hun functie ontheven. Hoe gevaarlijk starten zonder toestemming van de verkeersleiding is, bleek nu bijna 45 jaar geleden op Tenerife toen de tot op heden nog altijd grootste ramp in de luchtvaartgeschiedenis plaatsvond.

Tweede incident Emirates

Op 20 december vorig jaar deed zich al eerder een incident voor met een 777 van Emirates. De EK231 vertrok vanuit Dubai richting Washington Dulles International Airport, terwijl het flight director system op nul voet stond. Dit systeem bestuurt de automatisch piloot. Doordat dit op nul stond, klom het vliegtuig naar een andere standaardhoogte dan normaal gesproken gebeurt. Dan staat het systeem op 4.000 voet.

De EK231 steeg op in het veiligheidsgebied van de startbaan en vloog op slechts 75 voet (23 meter) over de gebouwen van het stadsgedeelte Deira. Niemand in de cockpit merkte de technische fout op. AV Herald meldde dat de vier vliegers mogelijk een schorsing boven het hoofd hangt. Emirates gaf zelf een interne NOTAM uit aan al haar piloten naar aanleiding van dit incident. Hierin worden zij eraan herinnerd dat er ‘geen vereisten zijn om de Mode Control Panel (MCP) te wijzigen na de landing of na de shutdown’.