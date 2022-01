Op elektrocursus bij Pipistrel in Slovenië

Bij de verduurzaming van de General Aviation denken we al snel aan de tientallen elektrische vliegtuigen die op stapel staan. Eén elektrisch toestel is al Europees gecertificeerd, een Pipistrel, maar dat vliegtuig krijgt de komende jaren gezelschap van een groot aantal andere groene typen.

Ook voor de aanpassingen van de infrastructuur op luchthavens is inmiddels de nodige aandacht. Voor de nieuwe generatie vliegtuigen moeten er bijvoorbeeld laadpleinen komen. Er is echter nog een derde aspect van belang: onderhoud. Dat is bij een elektrisch vliegtuig wezenlijk anders dan bij een conventioneel toestel. Up in the Sky sprak kort met vliegtuigmonteur Etiënne Bos van onderhoudsbedrijf Hangar One over zijn elektrocursus bij Pipistrel in Slovenië.

Machines

Bos woont in Eerbeek en is met zijn 23 jaar nog maar een broekie in het vliegtuigonderhoud. Vliegtuigen vond hij altijd al gave machines. “Op een open dag werd mijn interesse gewekt om een opleiding te volgen in aircraft maintenance. Daarvoor moest ik naar het Deltion College in Zwolle. Tijdens mijn opleiding heb ik zowel de richting mechanica als avionica gevolgd. Mijn stage heb ik in het vierde jaar gelopen bij het grootste onderhoudsbedrijf op Teuge Airport, Hangar One Technics & Avionics”, aldus Bos.

Etiënne Bos aan de slag op Teuge Airport © Remco de Wit

Scala

De stage beviel van beide kanten zo goed, dat Bos is blijven plakken als vliegtuigmonteur. Hij voert nu het onderhoud uit aan een breed scala aan vliegtuigtypen, van een eenvoudig sportvliegtuigje als de Cessna 172 tot een gecompliceerde Beech 200 bizprop. Door de komst van de elektrische vliegschool E-Flight Academy naar Teuge werd de vraag actueel wie de elektrische Pipistrel-lesvliegtuigen kan onderhouden. Hangar One was er als de kippen bij om zich in deze nichemarkt te profileren. Eerder in 2021 had het onderhoudsbedrijf al het Flying Testbed van DEAC Dutch Electric Aviation Centre onder handen genomen. Met het oog op het schoner en stiller maken van de luchtvaart is Hangar One zo op meerdere fronten bezig om een positief stempel te drukken op de duurzaamheid in de sector.

Vergroening

Monteur Bos was gemotiveerd om zich met het onderhoud van elektrische vliegtuigen bezig te houden: “Luchtvaart is niet een van de meest duurzame sectoren. Omdat vergroening in de toekomst steeds belangrijker wordt én omdat mensen willen blijven vliegen, wil ik graag meehelpen aan het verduurzamen van de kleine luchtvaart. Ik vind het leuk om onderhoud te doen aan de elektrische toestellen. Ik heb dan ook mijn vinger opgestoken toen bij ons de vraag voorbij kwam wie naar Pipistrel in Slovenië wil voor een bijscholingscursus onderhoud elektrische vliegtuigen.”

Basishandelingen

In het najaar van 2021 reisde Bos samen met een medecursist van Schiphol naar Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië. Hij werd in een hotel ondergebracht in de buurt van de fabriek in Ajdovščina. Bos licht toe: “De cursus bestaat uit twee delen, theorie en praktijk. In het eerste deel van de training werden de basishandelingen besproken en uitgevoerd. Niet heel erg interessant aangezien deze relatief hetzelfde zijn bij de meeste vliegtuigen. Hierna gingen we meer de diepte in. Het vliegtuig werd component voor component uitgelegd. Vooral de batterijen zijn met ons uitvoerig behandeld.”

Electrocursus bij Pipistrel © Etiënne Bos

Dummy

In het laatste deel van de cursus werden de verschillende inspecties doorlopen. De cursisten konden op een dummy plane oefenen met het vervangen van verschillende componenten. Aan het einde van de vijfdaagse cursus hebben de cursisten examen gedaan. Dat ging vooral over theoretische kennis. Bos was geslaagd en kreeg een certificaat mee naar huis.

Praktijk

Bos kijkt tevreden terug op de cursus en kan het geleerde onmiddellijk bij Hangar One in praktijk brengen: “Bij E-Flight vliegen ze de pannen van het dak. De vliegschool heeft al meer dan 2.000 elektrische vlieguren geklokt. Leuk om voor hen de reparaties en inspecties te mogen uitvoeren. In de toekomst wil Hangar One het support op het gebied van duurzame initiatieven uitbreiden naar de rest van Europa. Niet alleen op het gebied van onderhoud maar ook alle zaken daar om heen. We zijn betrokken bij verschillende initiatieven die ons en de duurzaamheid promoten. Ik hoop in de toekomst nog veel te kunnen leren, zodat mijn ervaring met de allernieuwste technieken in de luchtvaart flink toeneemt!”

Alle componenten komen aan bod tijdens de cursus © Etiënne Bos