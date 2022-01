Saudia 777 wijkt uit van Eindhoven naar Schiphol

Een gecharterde Boeing 777 van Saudia met deelnemers aan de Dakar Rally aan boord vloog zaterdagavond terug vanuit Saudi-Arabië naar Eindhoven Airport. Vanwege de mist kon het vliegtuig daar – net als veel andere vluchten de afgelopen week – echter niet landen.

Na ongeveer een halfuur in de buurt van Eindhoven te hebben gecirkeld werd besloten uit te wijken naar Schiphol. Daar kwam het toestel rond kwart voor negen aan, maar daarmee was de kous nog niet af. De passagiers mochten het toestel in eerste instantie namelijk niet uit, omdat mogelijk alsnog naar Eindhoven moest worden gevlogen. Twee verslaggevers die namens Omroep Brabant aan boord spraken van ‘grote onduidelijkheid bij passagiers en crew’. Na zo’n twee uur te hebben vastgezeten mochten de reizigers uiteindelijk rond elf uur van boord.

“Het was jammer dat we uit moesten wijken vanwege het slechte weer in Eindhoven”, vertelt Roel Engel, een van de passagiers en reisleider namens Racing Tours, aan Up in the Sky. “Desalniettemin gaat veiligheid natuurlijk boven alles. De captain heeft serieus zijn best gedaan om in Eindhoven te landen, maar het was niet mogelijk. Vervolgens duurde het lang in Amsterdam voordat de autoriteiten inzagen dat wij geen mogelijkheid meer hadden om nog terug te gaan naar Eindhoven. Dit besluit heeft lang geduurd en dat maakte het een beetje vervelend. Uiteindelijk is iedereen heel blij dat we allemaal veilig thuis zijn.”

© FlightRadar24

De Dakar Rally-deelnemers vertrokken zo’n drie weken geleden vanuit Eindhoven. Toen werd gevlogen met een Boeing 787 Dreamliner van de Saudische maatschappij. “Het is een vrij uitgebreide operatie. We hebben voor alle teams het logistieke deel van de reis geregeld. Denk daarbij aan alles behalve de techniek’’, vertelde Engel destijds tegen Omroep Brabant.