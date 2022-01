Antwoord Schiphol: ‘Dat wordt straks minder’

Milieudefensie drong er onder andere bij Schiphol en KLM afgelopen week op aan met een klimaatplan te komen. De luchthaven laat weten hoe zij naar de toekomst kijkt.

De milieuorganisatie dreigt met rechtszaken wanneer de door hen aangeschreven bedrijven niet tijdig aangeven hoe ze voor 2030 de CO2-uitstoot met minimaal 45 procent willen reduceren. Daarnaast willen omwonenden dat het aantal vluchten afneemt. Stichting Recht op Bescherming Vliegtuighinder (RBV) wilde in september vorig jaar bijvoorbeeld naar de rechter stappen wanneer het vliegtuiglawaai niet verder zou afnemen. Schiphol laat echter weten dat dit in de toekomst (verder) afneemt. ‘’De piek in geluidsoverlast is geweest en wordt straks minder door nieuwe vliegtuigen”, zegt een woordvoerder in gesprek met de Telegraaf.

Groei Schiphol

December vorig jaar kwam naar buiten dat Schiphol het aantal vluchten mogelijk moet afschalen, omdat afspraken omtrent vliegverkeer zoals de grens van 500.000 vluchten per jaar, nog steeds niet zijn vastgelegd. Ondanks dat staat in de luchtvaartnota dat het aantal vluchten boven die grens kan uitkomen. Redenen daarvoor zijn, zoals Schiphol al aangaf, schonere en stillere vliegtuigen. ‘’Schiphol mag in de toekomst groeien zolang het binnen bepaalde grenswaarden voor geluid en emissies blijft. De vraag is hoe streng die grenswaarden zullen worden”, zegt luchtvaarteconoom Rogier Lieshout.

Een of het ander

Daarnaast zijn onderzoeken gedaan naar het verplaatsen van Schiphol naar zee. Er zou hierdoor sprake zijn van minder overlast door onder meer de veranderende aanvliegroutes. Tevens zorgt de verplaatsing ervoor dat tienduizenden woningen gebouwd kunnen worden: in de regio heerst een enorm woningtekort. Hoe dan ook, volgens Matt Poelmans van de Omgevingsraad gaan woningen bouwen en de uitbreiding van Schiphol op de huidige locatie niet samen. ‘’Als het kabinet daarvoor kiest, moet Schiphol naar zee. Dat is eerder afgeschoten, maar wonen en vliegen gaan niet samen’’, meent hij.