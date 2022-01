Hoe verder met KLM nu Bennie onze Pieter heeft geparachuteerd? | Goof en Goot

Goot en Goof hebben het over Benjamin en wat hij met KLM wil, voortaan zonder Pieter, en over de precies te licht bevonden instructeurs bij de Eerste Elektrische Vliegschool, en ook over Hugo Hooftman, de kwajongen van de NL Luchtvaartjournalistiek, de die hele stukken B-58 Hustler in zijn kofferbak mee naar Nederland smokkelde, en over…enfin, het gaat weer àlle kanten op, en maar bij uitzondering de goeie… Luistert u maar!

Hoe moet het met KLM nu Bennie onze Pieter heeft geparachuteerd? | Goof en Goot

De podcast die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant èn de wal raakt, en soms ook beide en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

Beluister alle afleveringen van Goof en Goot hier!