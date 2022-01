Marechaussee grijpt in na bommelding Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft gisteren op Schiphol een 22-jarige man uit Duitsland aangehouden.

De man zat in een vliegtuig dat naar het Amerikaanse Miami zou vertrekken. Aan boord had hij tegen een medepassagier gezegd dat hij een bom bij zich had. Deze medepassagier maakte hier melding van, waarop de hulpdiensten in actie kwamen. Het vliegtuig en de man zijn onderzocht, maar er werden geen explosieven aangetroffen.

De 22-jarige man is door de Marechaussee uit het vliegtuig gehaald en aangehouden. Het is vooralsnog onduidelijk waarom hij de bommelding deed. De vlucht naar Miami kon uiteindelijk een halfuur later dan gepland alsnog vertrekken.