Natuurvergunning Leeuwarden: “Minder vluchten met F-35”

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een natuurvergunning afgegeven voor de vliegbasis Leeuwarden. Vanwege nabijgelegen natuurgebieden, zoals de Waddenzee en de Groote Wielen, is er voor de vliegactiviteiten vanaf de basis een ‘vergunning Wet natuurbescherming’ nodig.

In de verleende vergunning zijn beperkingen opgesteld op het gebied van stikstofuitstoot en geluidsoverlast. De stikstofemissie door vluchten zal met meer dan de helft afnemen, vergeleken met het verleden. Uitstoot door grondgebonden activiteiten zal zelfs nog meer afnemen, tot minder dan een tiende van de eerdere situatie. Voornaamste reden hiervan is de komst van de F-35. Omdat motoronderhoud niet meer op Leeuwarden plaatsvindt, is proefdraaien van de motoren in de ‘test cell’ niet langer nodig. Hierdoor wordt de stikstofuitstoot fors minder.

Veel omwonenden klagen dat de F-35 meer lawaai maakt dan de F-16. Metingen lijken dit te bevestigen. In de afgegeven natuurvergunning staat: “Het F-35-jachtvliegtuig produceert meer geluid dan de F-16. Dit heeft tot gevolg dat er binnen de bestaande geluidszone ook minder F-35 vliegbewegingen passen dan van de F-16.”

Ook zonder deze natuurvergunning was te verwachten dat het aantal vluchten zou afnemen, met de komst van de F-35. Vorige week arriveerde op de vliegbasis Leeuwarden de vijftiende en laatste F-35 voor het Leeuwarder 322 squadron. Zo’n twintig jaar geleden beschikte de Friese basis over twee squadrons met een veertigtal F-16’s.