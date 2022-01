Norse mag met vluchten naar Verenigde Staten beginnen

De Noorse prijsvechter Norse Atlantic Airways mag beginnen met vluchten tussen Europa en de Verenigde Staten.

Het bedrijf meldde zaterdagavond van de Amerikaanse autoriteiten groen licht te hebben gekregen voor deze volgende stap: “We zijn verheugd met de goedkeuring door het Ministerie van Transport van onze betaalbare trans-Atlantische vluchten”, vertelt CEO Bjørn Tore Larsen. “Deze belangrijke mijlpaal brengt Norse een stapje dichterbij de start van betaalbare en milieuvriendelijkere service voor reizigers tussen Europa en de Verenigde Staten.” De Noorse maatschappij zegt voor veel werkgelegenheid aan de andere kant van de oceaan te zorgen door onder meer honderden Amerikaanse stewardessen in dienst te nemen.

Norse werd begin 2021 opgericht en hoopt met een betere formule het gat in de markt te dichten dat daar is achtergelaten door Norwegian, dat een jaar geleden vanwege een herstructurering aankondigde te stoppen met langeafstandsvluchten. Aan het einde van het afgelopen jaar ontving Norse de benodigde vergunningen. De prijsvechter hoopt in het voorjaar haar eerste vluchten uit te voeren. Rond diezelfde tijd ontving de prijsvechter haar eerste twee Boeing 787 Dreamliners. Dit moeten er uiteindelijk vijftien worden, die vanuit Oslo bestemmingen als New York, Florida, Parijs en Londen gaan aanvliegen.