‘Nieuwe helikopters voor Belgische luchtmacht’

De Belgische minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft een nieuwe ‘Strategische Visie voor Defensie’ in voorbereiding. De uitgelekte nota voorziet een extra investering van 3,5 miljard euro, zo blijkt uit een artikel van de Belgische krant La Libre Belgique.

Meest opzienbarend uit de bekend geworden plannen: de aanschaf van een fors aantal nieuwe helikopters. Eerder werd bekend dat de relatief nieuwe NH90 helikopters kampen met verminderde inzetbaarheid en oplopende operationele kosten. De vier NH90TTH tactische transporthelikopters zijn het afgelopen jaar zeer beperkt ingezet, om te besparen op kosten en vlieguren. De inzet van de NH90NFH maritieme helikopters, onder meer als SAR (Search And Rescue)-helikopter werd als prioriteit aangemerkt.

Agusta A109

Naast de NH90 beschikt België over een tiental lichte helikopters van het type Agusta A109. Deze toestellen zijn nu ongeveer 30 jaar oud en zullen op termijn vervangen moeten worden. In de uitgelekte plannen worden de Belgische A109’s vervangen door tien tot veertien lichte helikopters. De Airbus H145M is hiervoor de belangrijkste kanshebber. In de Strategische Visie komen de NH90 transporthelikopters niet meer voor. Mogelijk worden ze verkocht, of kunnen ze dienen als onderdelenbron voor de andere vier NH90’s. In plaats van de NH90TTH’s zouden vier nieuwe middelzware transporthelikopters worden aangeschaft. Voor de hand liggende kandidaat is de Chinook, waarvan Nederland er twintig heeft.

Belgische marinefregatten

De vier NH90NFH maritieme helikopters zouden worden vrijgesteld van de SAR-taak, zodat ze volledig kunnen worden ingezet voor onderzeebootbestrijding en als boordhelikopter voor Belgische marinefregatten. Vier nieuwe helikopters zouden worden aangeschaft voor het uitvoeren van de SAR-operaties. Of dit hetzelfde type is als de tien tot veertien lichte helikopters is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat het om tien lichte helikopters, plus vier voor SAR-operaties.