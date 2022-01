‘KLM benadert mogelijke opvolger Elbers’

Vorige week kondigde KLM aan dat Pieter Elbers geen derde termijn ingaat. Naar verluidt zou de maatschappij eind vorig jaar al contact hebben gelegd met een mogelijke opvolger.

De Telegraaf meldt dat het zou gaan om PostNL-topvrouw Herna Verhagen. In 1991 kwam zij in dienst bij een van de rechtsvoorgangers van PostNL. Verhagen is naast haar baan bij PostNL lid van de Raad van Commissarissen van ING Group en heeft zitting in het dagelijks en algemeen bestuur van VNO-NCW en de Raad van Commissarissen van het Concertgebouw. Naar verluidt zou voor de kerstdagen contact zijn geweest tussen KLM en de PostNL-CEO. De topvrouw stelt dat het slechts om geruchten gaat en wil daar verder niet op in gaan. ‘’Jammer dat Pieter vertrekt bij KLM. Hij is een goede collega-CEO en ik denk de goede man op de goede plek”, zijn de enige woorden die ze loslaat tegenover de krant.

KLM zou niet op één paard wedden. Andere namen die de functie van Elbers op over kunnen nemen zijn Rabobank-topman Wiebe Draijer en chief transformation officer Oltion Carkaxhija. ‘’Een vertrouweling van topman Smith zal niet gepruimd worden door de KLM’ers. En wie laat zich lenen om KLM in opdracht voor de Fransen te strippen? Dat is een ondankbare taak”, stelt een ingewijde. Daarnaast zou de naam van Pieter Bootsma, hoofd revenue van Air France-KLM, genoemd zijn, evenals Transavia-topman Marcel de Nooijer. Aan die laatste zou volgens een insider een voorwaarde zitten voordat hij de functie van KLM-CEO zou kunnen bekleden. ‘’Die zal eerst de zeggenschap over Transavia in moeten leveren, voordat hij op het KLM-pluche mag plaatsnemen.”

Dat een opvolger van Elbers momenteel nog niet bekend is, is uitzonderlijk. ‘’De continuïteit van de leiding bij KLM is er zeer bij gebaat dat dit vroegtijdig wordt vastgesteld, wat de rvc in staat stelt een zorgvuldig opvolgingsproces in gang te zetten en ook een nieuwe ceo een deugdelijke inwerkperiode te bieden”, stelt een woordvoerder.

Vertrek Elbers komt hard aan

Vorige week donderdag maakte KLM bekend dat Elbers per 1 mei 2023 vertrekt als CEO en President van KLM. De beslissing zou ‘na goed overleg met Pieter Elbers’ genomen zijn. Ondanks dat kwam de aankondiging bij velen hard aan. Dario Fucci, voorzitter van de ondernemingsraad van KLM, noemde het een ‘zware boodschap’. Tevens werd er een petitie opgezet voor het aanblijven van Elbers.