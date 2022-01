Oefenende F35’s veroorzaken ‘aardbeving’

Maandagmiddag even na 16.00 uur voelen inwoners van een groot deel van de provincie Groningen een hevige trilling. In eerste instantie wordt er aan een nieuwe aardbeving gedacht. Nader onderzoek leert dat het om een zogeheten sonic boom gaat.

Op de redactie van RTV Noord en op Twitter komen meerdere meldingen binnen van hevige trillingen uit onder meer Delfzijl, Blauwestad, Siddeburen, maar ook uit het Drentse Odoorn. De eerste meldingen verschijnen op Twitter even na half vijf. Om 16.40 uur spreekt een geschrokken inwoner zelfs van twee heftige dreunen.

Het KNMI is verantwoordelijk voor het meten van de bevingen in deze regio die ontstaan door de gaswinning in het zogeheten Groningenveld. Het nationale data- en kenniscentrum voor weer, klimaat en seismologie ontkent gelijk dat het om een aardbeving zou kunnen gaan. Navraag bij de vliegbasis Leeuwarden, waarvan F35’s komende tijd ‘s avonds de lucht in gaan, of het misschien om een straaljager ging, wordt door woordvoerder Jayme Tol van de Luchtmacht in eerste instantie tegengesproken: “Niet één van onze straaljagers. De vliegtuigen die toen in de lucht waren, vlogen zo’n 50 a 60 kilometer van de kustlijn.”

Echte oorzaak ‘aardbeving’

In de loop van maandagavond komt de Luchtmacht na aanvullend intern onderzoek met een nieuwe verklaring. ”De F35’s die toen in de lucht waren, vlogen zo’n 50 a 60 kilometer van de kustlijn”, aldus woordvoerder Tol van de vliegbasis Leeuwarden. ”Met een snelheid van zo’n 1200 kilometer per uur (330 meter per seconde) zijn de toestellen door de geluidsbarrière gevlogen. De hierdoor ontstane schokgolf ging door de noord-noordwestenwind richting land.“

Volgens Tol werd de ‘aardbeving’ veroorzaakt door een oefening. “Boven de Noordzee mogen we die vliegoefeningen houden en dan is er de kans dat we door de geluidsbarrière gaan. De piloten zelf merken niks van zo’n sonic boom. We hebben alle begrip dat de mensen geschrokken zijn. Meestal hebben we zuidwestenwind en dan merkt niemand er iets van. Hoewel het is toegestaan, snappen we dat men hiervan geschrokken kan zijn.”