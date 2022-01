Piloot tekent pikante boodschap | Foto

Een piloot ‘tekende’ afgelopen zaterdag een penis in de lucht boven Los Angeles. Vermoedelijk een bericht voor Ryan.

De Cessna 150M met registratie N45143 vertrok 15 januari om 10:50 uur lokale tijd vanaf Long Beach Regional Airport (ten zuiden van Los Angeles). Toen hij richting het centrum van de stad vloog, tekende hij eerst op circa 400 meter een penis. Daarna vervolgde hij zijn route richting het noorden. Op een halve kilometer hoogte legde de piloot de naam ‘Ryan’ af. Na een vlucht van 3 uur en 45 minuten arriveerde de vlieger op de luchthaven waarvan hij vertrok.

Kunstwerk van de piloot afgelopen zaterdag © Flightradar24.com

Reden piloot onduidelijk

Wat de reden van de vlieger was om een mannelijk geslacht, waarschijnlijk gericht aan Ryan, te tekenen, is niet bekend. TAG24 speculeert dat de piloot de desbetreffende persoon zou willen beledigen. Ryan zou naar verluidt in Los Angeles wonen of werken. Daarentegen houdt BILD het motief in het midden. De Duitse krant denkt dat het om een ‘maat’ van diegene kan gaan, maar tegelijkertijd iemand die de piloot niet kan uitstaan.

Vaker pikante tekeningen

Het is niet de eerste keer dat een vlieger de moeite neemt om een penis in de lucht te tekenen. In 2017 deed een piloot van een Amerikaans marinevliegtuig hetzelfde. In dat geval waren enkel de condenssporen die het marinevliegtuig achterliet te zien. Marinebasis Whidbey Island, de basis waarvandaan de piloot die vlucht uitvoerde, noemde de tekening ‘absoluut onacceptabel’.