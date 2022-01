Probleem 747 leidt tot ‘serie knallen en vlammen’

Een Boeing 747-400 van China Airlines keerde zondag een uur na take-off terug naar Taipei (Taiwan), meldt AV Herald.

De Jumbojet, met registratie B-18715, vertrok van baan 05L onderweg naar Anchorage (Verenigde Staten). Het vliegtuig zette de klim in, maar de piloten moesten deze op een hoogte van 7000 voet (omgerekend iets meer dan twee kilometer) afbreken. Oorzaak was een probleem met de buitenste rechtermotor (CF6). Hoe dat ontstond, is (nog) niet bekend.

747 van China Airlines keert terug na take-off © Flightradar24.com

Motorprobleem 747

Naar verluidt zou het probleem hebben geleid tot ‘een serie knallen en vlammen’. De vliegers van de 747 besloten de desbetreffende motor uit te zetten. Daarna loosde het toestel brandstof. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de machine boven de Oost-Chinese Zee circa driekwartier meerdere rondjes vloog. Ongeveer iets meer dan een uur later landde de Jumbojet veilig op de baan waarvan het toestel opgestegen was.

Simple Flying veronderstelt dat de luchthaven uit voorzorg hulpdiensten zou hebben gestuurd toen het vliegtuig arriveerde op de luchthaven van Taipei. In februari vorig jaar kreeg een 747 van Longtail Aviation boven Maastricht te maken met een soortgelijk incident. Het vliegtuig verloor onderdelen na een explosie in een van de motoren. Of de Jumbojet van China Airlines door de serie knallen onderdelen verloor, is niet bekend.

Vervolg

Het toestel stond vervolgens naar verluidt 36 uur aan de grond. Op 18 januari (tijd in Taiwan) steeg de machine alsnog om 0:50 uur op richting Anchorage. Daar landde de 747 acht uur later. Omdat men vanuit Taiwan richting de Verenigde Staten terug de tijd in vliegt, vertrok het toestel ‘een dag eerder’ (17 januari) uit Anchorage voor de volgende vlucht naar Atlanta. Voordat het vliegtuig in Taiwan landde, bezocht het Anchorage, Chicago en Seattle.