AF-KLM Cargo breidt samenwerking verder uit

Air France-KLM Martinair Cargo (AFKLMP) en Envirotainer gaan hun samenwerking op het gebied van duurzaam luchttransport verder uitbouwen.

Envirotainer is sinds 2020 klimaatneutraal. De producten blijken uit de levenscyclusanalyse de meest klimaatvriendelijke cold chain-oplossingen in de industrie te bieden. Het bedrijf zorgt onder meer voor luchttransportoplossingen (met validatie) en ondersteuning en services voor farmaceutische producten die zich in een omgeving bevinden waar strenge temperatuureisen gelden.

Uitbreiding samenwerking

Sinds vorige week mengt KLM deze brandstof standaard bij op alle passagiersvluchten vanaf Amsterdam, waarbij klanten er zelf voor kunnen kiezen de hoeveelheid Sustainable Aviation Fuel (SAF) op hun vlucht te vergroten. De samenwerking tussen AFKLMP en ook Envirotainer nu gaat investeren in het gebruik van SAF, dat geproduceerd wordt uit grondstoffen zoals bakolie en dierlijk afval. De CO2-uitstoot neemt bij het gebruik van SAF met 85 procent af ten opzichte van kerosine.

Ook keurde AFKLMP onlangs een Envirotainer Releye-container goed. De impact op het klimaat van het gebruik van deze container is lager. Het zou gaan om een CO2-reductie van negentig procent ten opzichte van zijn voorgangers.

Don Harrison, hoofd van Global Key Accounts Airlines bij Envirotainer, spreekt vol lof over de samenwerking die verder wordt uitgebouwd. “We zijn erg blij dat een hechte partner van ons sinds vele jaren service van topkwaliteit blijft leveren, en samen met ons zorgt voor verdere capaciteit van de nieuwste technologie”, zegt hij in een verklaring. Marcel Kuijn, hoofd van Pharmaceutical Logistics bij AFKLMP Cargo, sluit zich daarbij aan. “Wij waarderen onze langdurige samenwerking met Envirotainer zeer. Duurzaamheid en farmacie behoren tot onze strategische aandachtsgebieden. Daarom is dit initiatief voor ons van zo’n groot belang.”

KLM Cargo vervoert vaccins

AFKLMP is bekend met het vervoer van farmaceutische goederen. Het bedrijf heeft veel ervaring met het transport hiervan. Begin vorig jaar vervoerde het coronavaccins. Deze zijn erg urgent en gevoelig, omdat ze bij – 80 graden bewaard moeten worden, een enorme uitdaging. Aan boord moet voor iedere kilo vaccins drie tot vier kilo droog ijs mee. Echter, er zit een limiet aan, want dry ice bestaat uit zwaar gekoelde CO2. Wanneer dit vrijkomt verdrukt het de zuurstof in de cabine. Daarom moet het bedrijf zich aan speciale richtlijnen houden. In de toekomst verwacht AFKLMP nog meer farmaceutisch vrachtvervoer te zullen uitvoeren.