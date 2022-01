Hoe kijkt de Schiphol-topman naar de stikstofkwestie?

Schiphol-topman Dick Benschop ziet het niet zitten om het aantal vliegbewegingen op de luchthaven te verminderen.

Halverwege december vorig jaar kwam naar buiten dat de luchthaven het mogelijk moet gaan stellen met 80.000 vluchten minder. Oorzaak daarvan is dat Schiphol nog steeds wacht op een vergunning. Daarin staat dat het aantal vliegbewegingen opgeschroefd wordt naar 500.000 per jaar, maar dat voornamelijk start- en landingsbanen gebruikt moeten worden die voor de minste geluidsoverlast zorgen. Dit werd in 2015 afgesproken, maar het is tot vandaag de dag nog steeds niet wettelijk vastgelegd. Milieueffecten, waaronder PFAS (Poly- en perfluoralkylstoffen) en stikstofuitstoot, zijn hierin niet voldoende meegewogen en daarom moeten deze opnieuw onderzocht worden.

Hoewel het aantal vliegbewegingen afgeschaald kan worden naar 420.000 per jaar, houdt Benschop goede hoop. “Niemand zegt, ook ik niet, laten we naar 600.000 bewegingen gaan. Als je verder wil moet je dat heel goed beargumenteren’’, zegt de topman in gesprek met Nieuwsuur. Hij denkt aan een geleidelijke verhoging van het huidige maximumaantal van 500.000.

Geen milieuvergunning, stikstofproblemen en problemen met woningbouw door geluidsoverlast. Toch denkt de ceo van Schiphol dat de luchthaven een hub-locatie kan blijven. Eén van de oplossingen: verduurzaming. #Nieuwsuur pic.twitter.com/676RITKImt — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) January 17, 2022

Kritiek op Schiphol

Schiphol heeft volgens de rechter snel een natuurvergunning nodig. Wanneer er geen ingrijpende maatregelen genomen worden kan Schiphol mogelijk alleen een vergunning krijgen voor 400.000 vluchten per jaar. “Heb je bijvoorbeeld als agrariër zo’n vergunning niet, dan moet je ervoor zorgen dat je er binnen een of twee jaar eentje krijgt, anders kun je de tent sluiten. Maar Schiphol heeft al 25 jaar niet zo’n vergunning, en nog steeds wordt er niet gehandhaafd. Wij vinden dat niet juist’’, zegt milieuactivist Johan Vollenbroek.

Momenteel is de luchthaven een belangrijke hub. Vollenbroek beaamt dat een halvering van het aantal vliegbewegingen makkelijk te realiseren is. “Die overstappers zorgen ervoor dat er heel veel dingen plat komen te liggen in Nederland. Als je de afweging tussen die twee maakt, kies je er toch voor de overstappers te schrappen, zodat je weer meer woningen kunt bouwen?”

Maatregelen niet nodig

Zowel Schiphol als luchtvaartmaatschappijen innoveren om zo duurzaam mogelijk te opereren. De luchthaven van Amsterdam kwam bijvoorbeeld met duurzaam taxiën wat in 2030 de standaard moet zijn. Uit een onderzoek blijkt dat het brandstofverbruik door de Taxibot gehalveerd wordt. Daarnaast deed KLM halverwege december vorig jaar een grote Airbus-order. Deze toestellen stoten aanzienlijk minder CO2 uit dan de Boeing 737NG waarmee thans nog wordt gevlogen. Ook veel buitenlandse maatschappijen vliegen inmiddels met milieuvriendelijkere toestellen, zoals de Airbus A350 en Boeing 787.

Ondanks dat denkt Benschop dat Schiphol zonder extra maatregelen een natuurvergunning kan krijgen. Volgens de CEO is het vliegveld een ‘kleine stikstofuitstoter’. “En wij zijn heel hard bezig om ook zelf onze uitstoot omlaag te brengen. We zijn het kroonjuweel in het vestigingsklimaat. We willen een koploperrol in Nederland op het gebied van verduurzaming’’, neemt hij zich voor.