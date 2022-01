NASA ontdekt mogelijk tekenen van vroeger leven op Mars

NASA denkt mogelijk tekenen van vroeger leven op Mars te hebben gevonden. De Curiosity Rover nam dat waar, meldt de ruimtevaartorganisatie deze week.

De Curiosity, ook bekend als de Mars Science Laboratory, werd op 26 november 2011 gelanceerd. Het onbemande voertuig doet sindsdien onderzoek op Mars. Curiosity is in staat om op basis van bodemmonsters sporen van leven te traceren. Iets minder dan een jaar na de lanceerdatum stuurde het voertuig al foto’s naar de aarde waaruit bleek dat er op Mars water zou hebben gestroomd. Daarnaast werd in 2013 ontdekt dat vroeger leven op de planeet mogelijk was.

Nieuwe ontdekking NASA

Uit nieuw onderzoek dat zich concentreert op de meer dan 3,5 miljard jaar oude Gale Crater, blijkt dat rotsen die door het voertuig zijn verzameld organische koolstof bevatten. Deze zouden afkomstig kunnen zijn van micro-organismen die vroeger op Mars geleefd zouden kunnen hebben. NASA denkt dat de monsters mogelijk een ‘biologische basis’ zouden kunnen hebben: “De monsters die extreem verarmd zijn in koolstof 13 lijken een beetje op monsters uit Australië die genomen zijn uit sedimenten die 2,7 miljard jaar oud waren’’, zegt Christopher House, professor aan de Penn State University, tegen The Metro.

Om vast te stellen of er echt sprake is geweest van leven op Mars moet verder onderzoek worden gedaan. Er liggen nu nog twee andere scenario’s op tafel.

Ten eerste kan het zijn dat het zonnestelsel door een galactische stofwolk trekt. Omdat de wolk is zwaar door de deeltjes en daardoor kan dat leiden tot afkoeling. Hierdoor kunnen gletsjers zijn ontstaan die een laag stof op het ijs achterlieten. Toen het ijs smolt, bleef er een laag sediment koolstof achter. Daarnaast kan het zijn dat het koolstofdioxide op Mars omgezet is in organische verbindingen zoals formaldehyde.

Het derde scenario houdt vervolgens in dat dat de koolstof geproduceerd is door biologische wortels. Op aarde zou dit betekenen dat micro-organismen in het verleden methaan hebben geconsumeerd. Dit is een eenvoudige molecuul en eveneens aanwezig op Mars. Methaanpluimen zouden dan uit de grond vrijgekomen kunnen zijn.

After analyzing powdered rock samples collected by @MarsCuriosity, scientists found that some are rich in a type of carbon that on Earth is associated with biological processes. It's not proof of life on Mars, but it's "tantalizingly interesting." Details: https://t.co/lhz6JLENys pic.twitter.com/6NhHyqlEEo — NASA Mars (@NASAMars) January 18, 2022

Meer onderzoek

Ondanks de ‘prikkelende ontdekking’ van NASA kan dus nog niet met honderd procent zekerheid worden vastgesteld of er ooit daadwerkelijk sprake van leven is geweest op Mars. “Die monsters werden veroorzaakt door biologische activiteit toen methaan werd verbruikt door microbiële matten uit de oudheid. Maar op Mars kunnen we dat niet per se zeggen, omdat het een planeet is die uit andere materialen en processen kan zijn gevormd dan de aarde.’’

Er is volgens Paul Mahaffy, die bij NASA werkte als hoofdonderzoeker van het Sample Analysis at Mars (SAM), meer onderzoek nodig. “We vinden dingen op Mars die verleidelijk interessant zijn, maar we zouden echt meer bewijs nodig hebben om te zeggen dat we leven hebben geïdentificeerd. Dus we kijken naar wat anders de oorzaak kan zijn van de koolstofsignatuur die we zien, als het geen leven is’’, zegt hij in een verklaring.