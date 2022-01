Nieuwe bestemmingen Brussels Airlines in zomerseizoen

Brussels Airlines vliegt komend zomerseizoen vanaf Brussels Airport naar een aantal nieuwe bestemmingen ten opzichte van vorig jaar.

De nieuwkomers zijn Arrecife (Lanzarote, Canarische eilanden), Chania (Kreta, Griekenland), Hurghada (Egypte), Mytilene (Lesbos, Griekenland), Samos (Griekenland), Marrakesh (Marokko), Rabat (Marokko) en München (Duitsland). Daarmee komt het totaal van bestemmingen uit op 85. Die laatste is een nieuwe. Brussels Airlines vliegt twee keer per week tussen Brussels en de Duitse stad. 27 maart vindt de eerste vlucht plaats, dat is tevens de startdatum van het zomerseizoen.

Uit de boekingen van de maatschappij blijkt dat veel mensen komende zomer op reis willen ten opzichte van 2021. “De verwachting is dat Spanje, Portugal, Italië en de Griekse eilanden dit zomerseizoen de populairste bestemmingen worden. Daarom zijn we blij dat we de eilanden Lesbos en Samos in Griekenland aan ons netwerk kunnen toevoegen, maar ook Lanzarote en Kreta zullen een toegevoegde waarde zijn in ons vakantieportfolio”, zegt Jan Derycke, head of Network and Planning van Brussels Airlines in een verklaring.

Heropening vluchten Brussels Airlines

Naast de nieuwe vakantiebestemmingen keren een aantal (zomer)bestemmingen terug in het netwerk van de luchtvaartmaatschappij. Zo hervat Brussels Airlines in Griekenland de vluchten naar Athene en de Griekse eilanden (Kreta, Kos, Rhodos, Corfu, Zakynthos, Lesbos en Samos). In Italië vliegt Brussels Airlines tussen Brussel en Bari, Catania, Firenze, Napels, Olbia en Palermo, terwijl de maatschappij in Kroatië vluchten naar Dubrovnik en Split aanbiedt. Dat geldt eveneens voor Moskou en Sint-Petersburg.

In Spanje worden Ibiza en Palma de Mallorca toegevoegd aan het netwerk. Vluchten naar de Canarische eilanden (Tenerife, Gran Canaria en Lanzarote) zet de maatschappij na het winterseizoen door in de zomer. Dat is tevens van toepassing op Hurghada en Marrakesh. Naast Marrakesh en Rabat vliegt de maatschappij naar de Marokkaanse steden Tanger en Nador.

Verder herlanceert Brussels Airlines een aantal bestemmingen buiten Europa. Vluchten naar Conakry (Guinea) en Ouagadougou (Burkina Faso) worden hervat, evenals Washington. Hiermee komt het totaal uit op negentien langeafstandsvluchten. Brussels Airlines vliegt deze zomer met negen Airbus A330’s.