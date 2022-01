FNV doet oproep: “Minister mag dit niet laten gebeuren”

FNV doet een oproep aan de nieuwe minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers om de arbeidsomstandigheden op Schiphol te verbeteren.

Vorig jaar wilde het IeW onderzoek doen naar de arbeidsomstandigheden nadat Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) signalen afgaf over onveilige situaties die niet altijd gemeld zouden worden. Het ministerie schakelde het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) in. Echter, volgens FNV blokkeerde Schiphol het onderzoek.

Eigen onderzoek FNV

Inmiddels is de vakbond zelf begonnen met een onderzoek. “Wij zijn inmiddels zelf aan de slag gegaan met een onderzoek naar de veiligheid van de medewerkers op de platformen van Schiphol. Want de conclusie van het ministerie, dat alles in orde is qua veiligheid, is wat ons betreft niet op feiten of bewijzen gebaseerd”, zegt FNV-bestuurder Joost van Doesburg in een verklaring.

Bovendien staat de gezondheid van de medewerkers onder druk. In oktober 2021 kwam de TNO met onderzoeksresultaten van ultrafijnstofconcentratie in de buitenlucht rond de terminal en pieren. Daar werden zo’n 100.000 tot 120.000 deeltjes per kubieke centimeter gemeten. Deze deeltjes kunnen bij inademing in de longen terechtkomen waarna ze in de bloedbaan belanden. Op die manier kunnen ze schade aanrichten in andere delen van het lichaam. Een vermindering van de longfunctie is een van de gevolgen.

Tevens krijgen de luchthavenmedewerkers volgens eigen onderzoek van FNV ‘bovengemiddeld vaak’ kanker en hart- en vaatziekten. Van Doesburg wil dat de nieuwe minister dit probleem serieus neemt en er iets aan doet. “De luchtvaartsector weet dit al 15 jaar. En toch is de Schiphol Group niet van plan om voor 2030 de blootstelling aan ultrafijnstof te verminderen. Dat mag de minister niet laten gebeuren.”

Weinig actie

Dat er weinig aangedaan wordt, heeft volgens de FNV-bestuurder te maken met concurrentie en flexibilisering. “De Schiphol Group zet alles op alles om maar de goedkoopste luchthaven te zijn. De kwaliteit van de werkgelegenheid, de vliegveiligheid en de gezondheid van de medewerkers zijn al jaren van ondergeschikt belang aan de spotgoedkope tickets voor de consument”, aldus Van Doesburg.