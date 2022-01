KLM-piloten gewaarschuwd

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) deelt een waarschuwing uit aan haar leden voor de introductie van 5G in de Verenigde Staten.

De uitrol van 5G blijft de gemoederen druk bezighouden. Federal Aviation Administration (FAA) waarschuwde meerdere malen voor het gevaar voor de vliegveiligheid. De radiohoogtemeter zou te lijden hebben onder de uitrol van het 5G-netwerk. Doordat de VS gebruikmaakt van de frequentie 3700 MHz tot 3980 MHz kan een machine te maken krijgen met verstoringen. In Europa lijkt die kans kleiner, omdat er een beroep gedaan wordt op de frequentie tussen 3.400 MHz en 3.800 MHz. De verstoringen kunnen bewerkstelligen dat er een afwijking is wanneer een toestel wil landen met slecht zicht. De FAA wil verder onderzoek doen naar de impact van 5G op de veiligheid van de luchtvaart.

Waarschuwing

Naar verluidt zou KLM maatregelen hebben genomen voor vluchten naar de Verenigde Staten. De maatschappij zet mogelijk alleen nog een Boeing 777 in op de routes Amsterdam-Washington Dulles International Airport/Atlanta Airport. Naar verluidt zou KLM alleen nog een Boeing 777 inzetten op de route Amsterdam-Washington Dulles en -Atlanta. Dit vliegtuigtype zou meer hinder kunnen ondervinden van de 5G-uitrol dan de andere wide bodies die deel uitmaken van de blauwe vloot. Op de overige Amerikaanse bestemmingen vliegt KLM met een Airbus A330 of Dreamliner. Enkele maatschappijen gaan nog een stapje verder. Onder meer Emirates en Air India besloten vluchten naar een aantal bestemmingen in de VS te annuleren.

KLM-piloten kregen een waarschuwing van de VNV dat ze moeten letten op de gevolgen van 5G op de vliegveiligheid. “Boeing heeft laten weten dat de Boeing 777 en Boeing 787 gevoelig kunnen zijn voor verstoringen. Voor de Boeing 777 betekent dit praktisch dat er maar op een heel beperkt aantal stations in de VS gevlogen kan worden. De 787 kan breder worden ingezet, maar met aangepaste procedures”, meldt de VNV in de nieuwsbrief, die in handen is van de Telegraaf.