Nederlands ‘Venturi’ onthult elektrisch vliegtuig voor 44 personen

De Delftse start-up Venturi Aviation onthulde vanmiddag op vliegveld Teuge de ‘Echelon 01’, haar concept voor een elektrisch vliegtuig voor 44 personen. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren in stilte gewerkt aan het concept-vliegtuig, dat een vliegbereik van 550 kilometer heeft.

Op kleine schaal komt elektrisch vliegen – ook in Nederland – inmiddels al van de grond met dank aan E-Flight Academy, dat afgelopen jaar begon met het uitvoeren van elektrische lesvluchten vanaf Teuge. Op grotere schaal, met meer passagiers en een groter bereik, zorgen batterijrestricties nog voor moeilijkheden. Waar grote spelers momenteel nog kiezen voor duurzame brandstoffen, verwacht Venturi Aviation dat de innovaties op het gebied van batterijtechnologie de komende jaren een vlucht nemen. “De vooruitgang gaat enorm snel, we zijn er bijna”, vertelt mede-oprichter en CEO Jan Willem Heinen.

Snel opladen

Daarbij is het essentieel dat de hoeveelheid stroom per kilogram verbetert. Daarbij calculeert het bedrijf bij de vooruitgang tactisch in: “Een vliegtuig moet zo licht mogelijk zijn, maar een batterij is zwaar. Venturi ontwikkelt daarom een vliegtuig met een verwisselbaar batterijsysteem die iedere anderhalf jaar vervangen wordt met een lichtere batterij, waardoor de vliegafstand over tijd toeneemt.” Snelladers op alle vliegvelden moeten ervoor zorgen dat de vliegtuigen binnen 35 minuten volledig opgeladen zijn en weer de lucht in kunnen.

Venturi kiest bewust voor Nederland

Het op de markt brengen van een vliegtuig is een kapitaalintensief project dat meerdere jaren in beslag neemt. Uiteindelijk verwacht Venturi miljarden te besteden aan ontwikkeling en opzet van de productielijn, over een periode van acht jaar. De start-up kiest daarbij bewust voor Nederland als startplek, naar eigen zeggen vanwege het gunstige technologie-klimaat. “Vanuit een rijke historie uit het Fokker-tijdperk zijn er veel leveranciers van componenten actief op de Nederlandse markt.” Bovendien verwacht het bedrijf dat luchtvaartmaatschappijen de komende acht jaar waarschijnlijk gedwongen worden om te kiezen tussen ofwel honderd procent duurzaam vliegen, of te stoppen met vliegen op bepaalde routes.