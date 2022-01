Onduidelijkheid bij KLM: ‘’Het lijkt een groot toneelstuk’’

Het aangekondigde vertrek van KLM-topman Pieter Elbers maakt veel los. Er is veel onduidelijkheid over de lange termijn.

Vorige week kwam de maatschappij met het nieuws naar buiten dat Elbers geen derde termijn ingaat. Dat betekent dat hij per 1 mei 2023 stopt als CEO van KLM. ‘Na goed overleg’ zou het besluit genomen zijn. Tevens zou het contract van financieel directeur Erik Swelheim in mei aflopen. “Wie komt er nog voor KLM op, als Swelheim ook nog eens zou vertrekken?”, vraagt Rob Swankhuizen van Nederlandse vakbond van luchtvaarttechnici zich af bij de Telegraaf. Dat zou betekenen dat alleen chief operating officer René de Groot in de directie overblijft van wie volgend jaar het contract afloopt. Ondanks dat geeft de KLM-woordvoerder aan dat Swelheim en de raad van commissarissen (rvc) in gesprek zijn.

Klus te wachten bij KLM

Eerder deze week verspreidde het bericht zich dat KLM de PostNL-topvrouw Herna Verhagen benaderde om de functie van Elbers over te nemen. Eind vorig jaar zouden beide partijen contact met elkaar hebben gehad. De opvolger van Elbers staat in ieder geval een uitdaging te wachten. ‘’Er moet een herkapitalisatie geregeld worden en de cao-onderhandelingen zullen over ruim een maand beginnen. Minister Kaag komt ook net kijken. Het lijkt een groot toneelstuk”, vervolgt Swankhuizen.

Normaal gesproken is eerder duidelijk wie de opvolger van een vertrekkende topman of topvrouw wordt. Er zijn verschillende kandidaten genoemd om het stokje over te nemen. Het is alleen de vraag wie het uiteindelijk gaat doen, en dat baart CNV Vakmensen zorgen. ‘’Elbers staat symbool voor werkgelegenheid en zelfstandigheid van KLM. Er is geen enkele helderheid waar het heen gaat op lange termijn.”

Vertrek Elbers

Het vertrek van Elbers kwam bij velen hard aan. Dario Fucci, voorzitter van de ondernemingsraad van KLM, noemt de topman ‘zeer gewaardeerd en zeer geliefd’. Daarnaast werd zelfs een petitie gestart om Elbers aan te houden als CEO. “Elbers waakte over onze banen. Het blijft bizar dat onze topman, die het goed doet, nu midden in een crisis moet vertrekken. Want hij gaat niet anderhalf jaar uit het raam staren”, aldus Swankhuizen.