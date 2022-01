‘Schiphol en MAA tekenen overeenkomst’

Schiphol heeft een geheimhoudingsovereenkomst met Maastricht Aachen Airport (MAA) getekend.

Onder strikte voorwaarden kunnen beide partijen vertrouwelijke informatie met elkaar delen. Reden hiervoor is dat Schiphol vorige maand liet weten een samenwerking met de Zuid-Limburgse luchthaven te onderzoeken. Het provinciebestuur heeft de Raad van Commissarissen van MAA gevraagd hen op de hoogte te houden van de gesprekken tussen beide partijen. Stephan Satijn geeft in gesprek met 1Limburg aan dat op die manier “het Limburgs Parlement waar nodig tussentijds en tijdig kan worden geïnformeerd”.

Mogelijke samenwerking Schiphol en MAA

Het voortbestaan van de luchthaven in het zuiden van Limburg is hoogst onzeker. Uit een eerder conceptrapportage over MAA blijkt dat een sluiting van de luchthaven het ‘gunstigste scenario’ is. Het openhouden van het vliegveld op korte termijn is duurder. Daarentegen kan het op de lange termijn honderden miljoenen euro’s schelen. Of MAA openblijft of moet sluiten, hangt onder meer af van de eventuele samenwerking met Schiphol. “Ten behoeve van het onderzoek tot (nauwere) samenwerking heeft Schiphol onder andere behoefte in inzicht in de financiële positie van de luchthaven en gegevens omtrent de exploitatie”, zegt Satijn. Er liggen twee scenario’s op tafel. In het eerste scenario neemt de Amsterdamse luchthaven geen belang in het vliegveld in Maastricht, maar komt er wel een samenwerking op het gebied van exploitatie, commercie en vastgoedontwikkeling. In het tweede scenario neemt Schiphol wel deel.

Provincie komt met besluit

Indien beide partijen de samenwerking aangaan, moeten zij dit voorleggen aan de provincie Limburg. Zij is aandeelhouder van MAA. Op basis van de recente analyses baseert de provincie of de luchthaven open moet blijven. 3 juni neemt het Limburgs Parlement een besluit.