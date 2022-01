Swissport wil een duidelijk signaal afgeven

Vanaf 1 februari biedt Swissport meer dan honderd medewerkers met een tijdelijk dienstverband een arbeidscontract voor onbepaalde tijd aan.

Sinds de coronacrisis is het voor verschillende sectoren een uitdaging om medewerkers te vinden. In de horeca snakt men naar extra personeel, evenals op Schiphol. “De uitdaging om in deze tijd goede medewerkers te behouden en nieuwe aan te trekken is enorm. Want ofschoon de luchtvaart op veel mensen nog altijd een grote aantrekkingskracht heeft, ziet men onze branche sinds de coronacrisis ook als minder ‘zeker’ dan voorheen’’, vertelt Daniel Tarrega, CEO van Swissport Nederland, in een verklaring. ‘’Door het afschaffen van tijdelijke arbeidscontracten willen we een duidelijk signaal afgeven dat we het volste vertrouwen hebben in de toekomst van de sector, in Swissport, en in onze mensen.” Naast deze honderden werknemers geeft het bedrijf mensen die tussen 1 februari en 1 juli dit jaar instromen na hun proeftijd van twee maanden een vast contract.

Swissport vertrouwen in herstel

De luchtvaartsector kreeg tijdens de coronacrisis harde financiële klappen te verwerken. Vliegtuigen stonden aan de grond en de medewerkers van Swissport hadden daardoor een stuk minder te doen. In België ging Swissport Belgium zelfs failliet. Inmiddels start de sector voorzichtig op. Tussen 4 en 10 januari werden er in Nederland 1207 vluchten uitgevoerd, slechts twaalf procent minder ten opzichte van 2019. Ook in Spanje, waar Swissport zich eveneens gevestigd heeft, neemt het aantal vluchten toe. In de eerste week van januari zat het land slechts elf procent onder het niveau van 2019.

Het bedrijf ziet de toekomst dan ook optimistisch in. “We zijn ervan overtuigd dat de wereldwijde luchtvaart zich in de komende jaren verder zal herstellen. Om onze kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan luchtvaartmaatschappijen te kunnen blijven garanderen, hebben we veel goede mensen nodig. Wie kiest voor een loopbaan bij Swissport krijgt vanaf nu niet alleen baanzekerheid en een goed inkomen, maar ook nog eens de beste logistieke opleiding die er is met daarbij wereldwijde carrièrekansen’’, zegt Michel van de Stolpe, directeur HR van Swissport.