ACM schort hogere tarieven Schiphol niet op

De hogere tarieven die vanaf 1 april ingaan op Schiphol worden door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) niet tijdelijk opgeschort.

Als het aan Schiphol ligt worden de havengelden de komende jaren stapsgewijs met veertig procent verhoogd. Op deze manier wil de luchthaven haar coronaverliezen compenseren. Dat gaat echter ten koste van luchtvaartmaatschappijen, die eveneens hard getroffen zijn door de coronacrisis. Zeven maatschappijen en belangenorganisaties hebben klachten ingediend bij de ACM en stellen dat de lasten met de verhoging niet eerlijk worden verdeeld. De bezwaren worden op dit moment inhoudelijk beoordeeld door de autoriteit. In principe neemt de ACM voor 24 maart een inhoudelijk besluit, maar het is niet onwaarschijnlijk dat deze termijn wordt verlengd.

Wat de ACM betreft vormen de klachten in de tussentijd ‘geen noodzaak om de inwerkingtreding van de tarieven op te schorten’. Concreet betekent dit ‘opschortingsbesluit‘ dat de nieuwe tarieven op 1 april in werking treden, tenzij de ACM op dat moment al geoordeeld zou hebben dat de verhoging onrechtmatig is. “Schiphol verrekent de coronaverliezen uit 2020 nog niet in 2022, maar pas in de tarieven voor 2023 en 2024. Weliswaar zijn ook de tarieven die op 1 april 2022 ingaan verhoogd, maar dat is omdat er minder passagiers worden verwacht dan in eerdere jaren”, aldus de autoriteit.