Eindelijk weer financiering mogelijk voor KLM Flight Academy

Piloten in spé die mogen starten bij de KLM Flight Academy kunnen vanaf nu weer financiering krijgen voor hun opleiding.

Nadat de ABN Amro in 2016 stopte met de financiering van vliegopleidingen was het voor veel potentiële vliegers niet meer mogelijk om de opleidingskosten van de KLM Flight Academy (122.000 euro) te financieren. Daar komt nu verandering in. KLS-studenten die zijn toegelaten tot de opleiding kunnen een voorwaardelijke lening aangaan bij KLM. Bovendien levert de maatschappij ook een bijdrage van 18.500 euro in de kosten, waardoor in totaal ‘slechts’ 101.500 euro gefinancierd hoeft te worden. In ruil daarvoor moeten de studenten na de opleiding verplicht bij KLM in dienst treden, tenzij daartoe niet binnen vijf jaar een aanbod wordt gedaan.

Op het moment dat de opgeleide vliegers in dienst treden bij KLM wordt begonnen met het terugbetalen van de schuld over een periode van vijftien jaar. Dat betekent dat piloten die na afloop van de opleiding niet gelijk aan de slag kunnen geen schuld hebben en daardoor ook geen rente hoeven te betalen. Ook als de studenten hun opleiding niet kunnen afmaken doordat ze worden ontheven of medisch ongeschikt raken vervalt de schuld.

“Voor de toekomst van KLM is het van grote waarde dat de meest geschikte en gemotiveerde jongeren aan de Flight Academy opgeleid kunnen blijven worden tot KLM-piloot, en zij ons hierin kunnen blijven voorzien”, vertelt Vincent van Hooff namens de blauwe maatschappij. Ook Bart de Vries, managing director bij de vliegschool, is enthousiast: “Deze aanpak van KLM stelt onze studenten in staat hun opleiding op een goede manier te financieren, zorgt ervoor dat deze toegankelijk is voor iedereen en maakt dat we door kunnen gaan met het op hoog niveau en zo duurzaam mogelijk opleiden van KLM-vliegers.”